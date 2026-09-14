“Me llama la atención”: Raúl Ponce de León cuestionó dichos de Blanca Rodríguez por su pasado como periodista

El periodista Raúl Ponce de León cuestionó con dureza a la senadora del Frente Amplio y exconductora de Subrayado, Blanca Rodríguez, luego de que la legisladora planteara la necesidad de “penalizar los discursos de odio” en redes sociales, podios y micrófonos.

Rodríguez había sostenido que determinadas expresiones públicas pueden sembrar odio y terminar habilitando otras conductas. En ese marco, además de reivindicar el papel de la educación y la cultura para combatir la violencia verbal, planteó avanzar sobre su eventual penalización.

“Yo creo que hay que penalizar los discursos de odio en las redes y en los podios y en los micrófonos. Hay que penalizar los discursos de odio porque a algún lugar van a parar”, expresó la legisladora. También aclaró que se refería a los discursos violentos en distintos ámbitos y especialmente a aquellos que tienen repercusión pública.

Las declaraciones generaron debate político y fueron analizadas por Ponce de León durante su columna en VTV Noticias, en diálogo con Nicolás Núñez. El periodista puso el foco principalmente en el riesgo que, a su entender, supondría entregar a una autoridad la potestad de establecer qué expresiones constituyen un discurso de odio.

“¿Quién evalúa qué es un discurso de odio y qué no es un discurso de odio? ¿A quién le vamos a dar esa potestad para que ande diciendo si lo que yo estoy expresando es un discurso de odio o no?”, cuestionó, además de señalar que ya existe legislación punitiva respecto a estos eventuales delitos.

Ponce de León consideró paradójico que el planteo proviniera de Rodríguez debido a su extensa trayectoria en los medios de comunicación. “Quien estuvo tantas décadas en el periodismo ahora diga que hay que penalizar este tipo de cosas, que siempre pone ahí, por lo menos, en riesgo la libertad de expresión”, señaló durante el análisis.

Ponce de León también apeló a sus más de tres décadas de experiencia en el periodismo para recordar que los insultos hacia los comunicadores existían mucho antes de la expansión de las redes sociales. Según relató, durante su carrera recibió innumerables agravios por parte de oyentes, pero nunca consideró que la solución fuera impulsar una legislación para impedirlos. “Opto por no leerlos, opto por no ensalzarlos, no darles credibilidad”, expresó.

Sobre el final, volvió a apuntar directamente contra Rodríguez y aseguró que le había sorprendido escuchar ese planteo de alguien que ocupó durante décadas un lugar de relevancia en el periodismo nacional.

“Me llama la atención que fuera precisamente Blanca Rodríguez que durante décadas ocupó un lugar de relevancia (...) haya planteado transitar caminos que muchos ven como claramente restrictivos de la libertad de expresión”, manifestó.