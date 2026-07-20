Frente Amplio rechazó "discursos de odio insultantes" de Marco Rubio contra el MLN

La Mesa Política del Frente Amplio rechazó este lunes los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en un evento que tuvo lugar el pasado jueves en Washington apuntó contra el "terrorismo político de extrema izquierda", e hizo mención al "terror violento" del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros.

La fuerza política cuestionó el encuentro llevado a cabo en Washington, convocado por el secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, bajo el título "Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político". Para el FA este encuentro tenía "el objetivo de promover la estrategia de la extrema derecha en América Latina".

Además, la coalición de izquierda consideró que la reunión fue "convocada con un título engañoso" y en ella "se promovieron discursos de odio insultantes para actores de nuestra fuerza política, los cuales rechazamos en todos sus términos".

"Nuestra fuerza política repudia el ámbito promovido por la Administración Trump, como un nuevo intento de injerencia en la soberanía de los pueblos de América Latina, al pretender encubrir en discursos contra el terrorismo su vocación imperialista de dominación", expresó el FA.

Por último, se manifestaron "en las antípodas de estos discursos que promueven la polarización de los pueblos y la estigmatización de la lucha popular".

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Consejo de Cooperación del Golfo, en Manama. Foto: AFP

Lubetkin cuestionó a Rubio

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, rechazó este lunes los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en un evento que tuvo lugar el pasado jueves en Washington apuntó contra el "terrorismo político de extrema izquierda", e hizo mención al "terror violento" del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros.

Lubetkin, dijo que "escuchando las palabras" de Rubio y otros dirigentes "sobre el tema del combate al crimen organizado, estamos en las antípodas".

El canciller sostuvo que Uruguay "tiene una política muy clara". "Lo ha dicho el presidente Yamandú Orsi en su discurso cuando asumió la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), es otro camino diferente en el marco de la integración combinando muchos factores, y quitándole el ideológico", subrayó Lubetkin en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

"Está de más decir que nosotros no admitimos que se trate a ninguna fuerza de este gobierno de esa manera", aseveró Lubetkin.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Estefanía Leal

Qué dijo Rubio en la reunión ministerial en Washington

Rubio inauguró el pasado jueves la Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político Allí, el jerarca de la administración del presidente Donald Trump dijo que Cuba contribuyó a forjar la extrema izquierda en el continente, y mencionó en un tramo de su discurso al MLN- Tupamaros.

La reunión, de la que forman parte países del hemisferio occidental, Europa y Asia, se convocó para abordar lo que el gobierno de Trump, considera un resurgimiento internacional del "terrorismo político de extrema izquierda" en distintas partes del mundo.

"El terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento", explicó Rubio.

El secretario de Estado realizó un repaso de algunos episodios violentos a lo largo de la historia y aseguró que "la violencia de izquierda no solo fue justificada; fue tratada como algo sacrosanto, una categoría protegida en sí misma".

La mención explícita al "terrorismo violento" de los Tupamaros en Uruguay

"Todos recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones, el terror violento de los tupamaros, de los montoneros, de las FARC y del ELN. Recuerdan la barbarie inhumana de Sendero Luminoso en Perú, esos fanáticos maoístas que masacraron las aldeas campesinas peruanas, matando a golpes de hacha y machete a mujeres embarazadas y recién nacidos", dijo Rubio.