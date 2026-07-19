Seregnistas apuesta a capitalizar la “gestión política” de la IMM para fortalecer su peso en la interna del FA

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, cuenta con una extensa trayectoria política que lo llevó a trabajar junto a dirigentes históricos del Frente Amplio (FA), como Líber Seregni, Danilo Astori y el expresidente José Mujica, quien incluso lo apoyó con su presencia cuando el economista lanzó su primera precandidatura presidencial en 2019. El dirigente político, a quien Seregni definió alguna vez, junto con Miguel Brechner, como uno de “los hijos varones que nunca tuvo”, ha sido ministro y subsecretario de Economía, presidente del Banco Central del Uruguay y senador.

Ahora, al frente de Seregnistas -un paraguas que aglutina a diversos sectores políticos del FA y que puede concebirse como la continuación más fiel de la línea política del astorismo, que supo ser el sector mayoritario en la coalición de izquierda en los años 90, pero que fue perdiendo peso y caudal electoral-, desde el entorno del economista se plantean a mediano plazo el fortalecimiento del espacio político, apalancado principalmente por una buena gestión en la comuna capitalina durante los próximos cuatro años, con especial énfasis en resolver dos de los principales problemas que aquejan a los montevideanos: la gestión de la basura (o la limpieza) y la movilidad.

En un “Encuentro Seregnista” organizado este jueves, que también buscó evocar la figura de Tabaré Vázquez mediante el uso del término “encuentro”, Bergara dio un discurso de poco más de media hora frente a unos 200 militantes y dirigentes políticos. Allí, el intendente reivindicó “la gestión política” como una de las principales herramientas para fortalecer a un sector que también gobierna el departamento de Canelones, de la mano de Francisco Legnani. Es que, en lo departamental, y después de no haber tenido una buena elección en octubre de 2024 -cuenta con tres diputados y una senadora-, la fuerza política se recuperó en mayo -con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP)-, y hoy gobierna a casi 2.000.000 de uruguayos.

“El trabajo político es fundamental y a eso los estamos llamando. A la defensa del FA, que tiene que seguir gobernando. Después del FA no viene un giro a la izquierda; vienen gobiernos problemáticos para la gente, que no la ponen en el centro. Esa es la convocatoria: a ser parte de una plataforma que apuntale al gobierno nacional y a los cuatro departamentales (también Río Negro y Lavalleja). La diversidad político-ideológica del FA es enriquecedora porque se condensa en unidad de acción política. Eso no lo debemos olvidar. Nadie va a convencer de todo a todos los frenteamplistas. Nunca pasó, ni desde el inicio, y no va a pasar. Tenemos que aprovechar la diversidad de miradas, de sensibilidades”, defendió Bergara.

El desafío político

A poco más de un año de asumir como intendente, Bergara ha logrado varios triunfos políticos. Entre ellos, evitó los impactos y la distorsión que podía generar la construcción de un túnel bajo la avenida 18 de Julio y, en junio, consiguió la mayoría especial en la Junta Departamental con cuatro votos de la oposición para aprobar un financiamiento extrapresupuestal de US$ 260 millones, destinado a atender saneamiento, calles, veredas y limpieza. En el caso del plan de saneamiento, que implicará una inversión de US$ 130 millones, el apoyo fue por unanimidad. También, desde la gestión, se destaca que durante el primer año se logró bajar el déficit de la comuna un 75% con respecto a 2024.

No obstante, aunque en el entorno más cercano del referente coinciden en que las encuestas, al igual que ocurre con el gobierno nacional, no arrojan buenos resultados y las cifras de desaprobación se ubican en el entorno del 26%, existe confianza en que la gestión va bien encaminada. También persiste la expectativa de que el ejercicio del poder y los resultados de la gestión al frente de Montevideo puedan generar un viraje durante el período, especialmente si se concreta el cambio integral que se está llevando adelante en el sistema de recolección de residuos.

Y es que, al igual que consideran algunos analistas y asumen desde el seregnismo, buena parte del desencanto ciudadano capitalino responde más a un desgaste acumulado de 35 años de administraciones frenteamplistas que, particularmente, a la gestión actual. Sin embargo, en el plano ideológico, el principal desafío para los Seregnistas -que sumaron a sus filas 10 sectores políticos que habían apoyado a Bergara en las elecciones departamentales, pero no en las internas de 2024- radica en volver a fortalecer su peso político dentro del FA para consolidarse como una tercera opción más potente frente a las diferencias -casi antagónicas- y divergencias que plantean en muchos temas el MPP -ampliamente mayoritario y que ha tenido en los últimos años un viraje más socialdemócrata con énfasis en mantener los equilibrios macroeconómicos que tantas veces reivindicó Astori, que embretó la precandidatura de Bergara para las internas y la posibilidad de diferenciación de Seregnistas- y el Partido Comunista, los dos principales actores del oficialismo.

En esta línea, Bergara llamó a su militancia a “fortalecer un espacio seregnista unido bajo una misma bandera, que incida en el funcionamiento de la fuerza política y en el gobierno nacional”, reivindicando los valores legados por Seregni y Astori, como “la ética, el coraje político, la visión estratégica y la búsqueda de acuerdos a través del diálogo (...). Más allá de la gestión administrativa, burocrática e institucional de la intendencia está la gestión política. Por eso tenemos la responsabilidad de salir a los barrios, al territorio y dar pelea en las redes para mostrar los avances de un gobierno frenteamplista”.