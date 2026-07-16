Ante la Mesa Política del FA, Bergara destacó el “ordenamiento de las finanzas” que hizo en la IMM

Luego de presentar públicamente cómo cerró la Intendencia de Montevideo (IMM) en 2025, el intendente Mario Bergara asistió a la Mesa Política del Frente Amplio (FA) donde destacó el “ordenamiento de las finanzas” que debió hacer al asumir.

Ese trabajo, sumado a la aprobación del presupuesto quinquenal, permitirá “avanzar en obras e inversiones prioritarias”, según indicó el jefe comunal a los representantes de los sectores frentistas el pasado lunes.

En 2025, el déficit operativo de la intendencia (resultado de restar lo gastado a lo recaudado) fue mucho menor al año anterior. En 2024, el último que tuvo completo la gestión de Carolina Cosse, terminó con un balance negativo de $ 2.360 millones.

Bergara gobernó la segunda mitad del año siguiente y cerró las cuentas con un déficit operativo de $ 593 millones.

El informe que llevó Bergara a la Mesa Política, y al que accedió El País, dice que los “primeros resultados muestran avances significativos” y, entre ellos, destaca “la reducción del 75% del déficit operativo”.

También menciona la “obtención de financiamiento adicional”, que se logró consiguiendo una mayoría especial en la Junta Departamental para cuatro proyectos extrapresupuestales: saneamiento, limpieza, calles y veredas.

Justamente, Cosse no había logrado los votos necesarios de la oposición para su plan de limpieza.

Al hablar de limpieza, Bergara también expuso sobre el cambio integral que está haciendo en el sistema de recolección.

En gran parte del departamento, se retirarán los contenedores de la calle, para reemplazarlos con recipientes intradomiciliarios o intraprediales (son exclusivos para cada casa o complejo de vivienda).

Ya hay "más de 40.000 hogares" con este nuevo sistema, según los datos de la intendencia. Y gracias a este proceso, ya se retiraron cerca de 1.000 contenedores de la calle.

El documento también habla del sistema “Alerta Camión”, mediante el cual se informa en tiempo real la proximidad del vehículo de recolección, así las personas saben cuándo deben sacar sus contenedores intradomiciliarios.

Además, Bergara presentó que “más del 80% de los reclamos de limpieza se resuelven en menos de 24 horas”.

Por otra parte, el intendente repasó otros ejes de trabajo, como la movilidad, la recuperación de espacios públicos, las políticas de inclusión social y la descentralización.