"Gran Hermano Uruguay": Colo Gianarelli con Del Moro, habló de Yipio y abrió la puerta a jugadores argentinos

Luego de confirmarse como el conductor del ciclo, y a poco más de un mes del estreno de Gran Hermano Uruguay (anunciado por Canal 10 para setiembre), Eduardo "Colo" Gianarelli estuvo de visita en el estudio de Gran Hermano Argentina, y conversó con Santiago del Moro en el espacio "La cumbre" que se emite por el streaming del canal Telefé.

Invitado por Del Moro, Gianarelli habló sobre la expectativa que genera el desembarco del formato en el país y adelantó que la producción ya trabaja con la mira puesta en un estreno que marcará un hito para la televisión local.

"Es el conductor de Gran Hermano Uruguay, ¿qué vinieron a hacer acá?", le preguntó Del Moro al presentarlo en vivo en el programa de streaming. Gianarelli explicó que el objetivo de la visita era conocer de cerca el funcionamiento del programa argentino. "Vinimos a ver la dinámica, el piso, que es una locura", respondió.

El conductor destacó que la adaptación uruguaya fue un proyecto que llevó años de gestación y que finalmente logró concretarse. "Tenemos muchas ganas en Uruguay. Hace mucho tiempo que se está queriendo llevar la versión uruguaya. Por más que vemos mucho Gran Hermano Argentina, lo seguimos como si fuera nuestro, de verdad, pero se logró. Era un 'no', después un 'capaz que sí' y ahora es un 'sí', así que estamos muy contentos. Y con la previa de este Gran Hermano Generación Dorada que tiene toda la carne en el asador", afirmó.

Durante la charla también hubo lugar para comentar el fenómeno que generan algunos de los participantes de la actual edición argentina. Del Moro mencionó a Yipio como una de las figuras más destacadas del reality y Gianarelli coincidió de inmediato. "Total. Yipio va contra todo", comentó.

El conductor argentino aprovechó entonces para preguntarle si la participante ya era conocida en Uruguay. Gianarelli explicó que sí, aunque su popularidad se concentraba en determinados circuitos. "Hace stand up, está muy en el ambiente del under, era conocida y ahora tiene mucha gente que la banca", señaló.

El Colo Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay".

La conversación derivó luego hacia Selva (quien ingresó al reality esta semana junto a otras visitas) y el respaldo que reciben los participantes uruguayos cuando compiten en el exterior. Para Gianarelli, existe una particularidad en la forma en que el público del país acompaña a sus representantes.

"Viste que al uruguayo le cuesta reconocer al uruguayo, a no ser estas excepciones que fueron Tato y Bauti (ganadores de las pasadas ediciones de Gran Hermano), pero creo que tiene mucha banca. En Uruguay también somos muy patriotas, y cuando el uruguayo se va a otro lado, lo bancan", sostuvo.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que la edición uruguaya cuente con participantes argentinos, una idea que despertó la curiosidad del estudio. "Veremos si en la casa de Uruguay tenemos algún argentino, a ver cómo lo banca la Argentina", concluyó.