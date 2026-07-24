Periodista uruguayo salió en defensa de Argentina tras las acusaciones de racismo: "Lávense la boca"

En medio de la polémica que se desató durante el Mundial 2026, cuando comenzó a instalarse en redes sociales la idea de que Argentina es un país racista y xenófobo, el periodista uruguayo Rodrigo Lussich salió al cruce de esas acusaciones con un extenso descargo. El debate cobró fuerza tras la derrota de la selección argentina en la final frente a España y se alimentó con publicaciones de figuras internacionales como Samuel L. Jackson y Rosalía, quien incluso terminó pidiendo disculpas luego de compartir un video que fue interpretado como una burla hacia los argentinos.

Las acusaciones se multiplicaron en redes sociales durante las últimas semanas y dieron lugar a un intenso debate. Mientras algunos usuarios respaldaban esas afirmaciones, otros las rechazaban y denunciaban que se trataba de una generalización injusta sobre todo un país.

Radicado en Argentina desde 1986, Lussich apeló a su propia historia para explicar por qué sintió la necesidad de pronunciarse. "Llegué a vivir a la Argentina en 1986, teniendo casi 14 años. Ese mismo año nos dieron la radicación definitiva y el DNI argentino para extranjeros", comenzó relatando.

Recordó que los primeros años no fueron fáciles. Junto a su familia vendía café en la zona de la estación de San Miguel para ayudar a sostener el hogar mientras iba a la escuela. "Parábamos la olla. Yo estaba en séptimo grado y a la tarde hacía una salida de ronda de venta de café", escribió.

Tiempo después, la familia se instaló en Pilar, donde hizo la secundaria y comenzó a construir la vida que mantiene hasta hoy. También recordó que siempre tuvieron acceso a la salud pública, que allí crecieron sus hermanos y que sus sobrinos son argentinos.

Lussich repasó luego buena parte de su carrera profesional. Contó que su primer trabajo como periodista lo consiguió en Argentina y que nunca dejó de ejercer allí. También recordó que debutó en la televisión porteña en el entonces ATC y agradeció a Daniel Hadad por haberle dado su primera oportunidad en un medio de gran alcance.

Además, evocó algunos de los momentos históricos que le tocó cubrir, como la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, y aseguró que fue en Argentina donde hizo amigos, encontró el amor, desarrolló su carrera e hizo infinidad de amigos.

"Gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina me interesé en la política y en una identidad ideológica que me define y de la que no siento vergüenza. Me puedo casar gracias a una ley de esos gobiernos", expresó.

El conductor hace humor en torno al espectáculo en su Instagram @rodrilussich. Foto: Leo Mainé

Sin embargo, el tramo más contundente de su publicación llegó cuando respondió a quienes califican a Argentina como un país racista y xenófobo. "Jamás, pero jamás, nadie me señaló, me negó, me discriminó o me ninguneó, ni me restó derechos ni oportunidades por ser uruguayo. Que nadie venga a decirme que este país es mala palabra, racista o xenófobo, porque salto como una fiera", escribió.

También reflexionó sobre su identidad rioplatense y aseguró que nunca sintió la necesidad de elegir entre un país y el otro. "La única diferencia es que hincho por dos países porque así me tocó, ser del Río de la Plata, de las dos orillas", señaló. Luego añadió: "He vivido con el cariño de la gente siempre. Nadie me hizo sentir menos jamás".

Para cerrar, dejó un mensaje dirigido a quienes impulsan esas acusaciones. "No lastimen a un país de manos abiertas. Se gana y se pierde todos los días. Se elige a cada instante. Todos nos equivocamos, pero lávense la boca antes de hablar de un país que no merece el escarnio", concluyó.