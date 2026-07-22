Rosalía pidió perdón tras el polémico video que desató la furia de los argentinos: "Ni leí lo que ponía"

En medio de la llamada “campaña antiargentina” y las acusaciones de racismo contra dicho país, Rosalía pidió disculpas en sus redes sociales por un video que había compartido y que generó la furia de los fans argentinos.

“Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la cantante española en sus historias de Instagram junto a unos emojis de llanto y la bandera argentina de fondo.

Todo comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium, cuando Mia Khalifa publicó un video desde el balcón de su estadía en Nueva York. En la publicación simuló cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía, y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

La situación escaló cuando Rosalía decidió repostear el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. Como era de esperarse, el gesto no cayó nada bien entre los fanáticos argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación y expresaron su enojo con una catarata de críticas hacia la cantante española en las redes sociales.

Foto: Instagram.

Tras la repercusión que generó la publicación, tanto Mia Khalifa como Rosalía eliminaron el video de sus respectivas redes sociales. Sin embargo, eso no impidió que el contenido siguiera circulando, ya que numerosos usuarios habían descargado el clip y lo replicaron en distintas plataformas, manteniendo viva la polémica.

Rosalia dará cuatro shows en el Movistar Arena de Argentina en agosto. Luego de esta polémica, algunos fanáticos impulsaron en redes sociales un boicot y exhortaron a que devuelvan las entradas del show.

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

La supuesta "campaña antiargentina" que estalló tras la final del Mundial

Tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, en redes sociales comenzó a instalarse la idea de una "campaña antiargentina".

Esto hace referencia a la proliferación de publicaciones y comentarios críticos o burlones hacia el equipo, Lionel Messi y los hinchas argentinos. Algunos usuarios sostienen que existe una ofensiva coordinada para desprestigiar al país y especialistas en comunicación digital atribuyen el fenómeno a la combinación de rivalidades deportivas y la viralización de contenidos polarizantes.

Dentro de esta polémica, se hizo alusión a la idea de que el país es racista y xenofóbico. Incluso, hay famosos que se sumaron a estas afirmaciones. El actor Samuel L. Jackson utilizó su cuenta de Instagram para difundir una dura crítica contra la Argentina.

Foto: Instagram.

La figura de Hollywood compartió una captura de pantalla de un posteo original de la organización SEC Black Alumni Network, una agrupación de graduados afroamericanos de universidades estadounidenses y eso encendió la polémica en las redes sociales.

El contenido incluyó un montaje fotográfico del personaje Stephen Warren, interpretado por el propio Jackson en la película Django Unchained, vestido con la camiseta oficial del seleccionado argentino. Según el mensaje, la Argentina figura como uno de los países más racistas del mundo. El texto sentenció: “Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo”.

La Nación/GDA.