Nacional puso en el GPC la canción con la que España celebró el Mundial 2026 y Tigre respondió en redes

Nacional sufrió una dura derrota frente a Tigre por Copa Sudamericana y luego de perder 3-0 como local en el Gran Parque Central comprometió su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Y más allá de la magra actuación futbolística y de lo que pasó después con los graves incidentes que se dieron en los accesos a Montevideo con hinchas del equipo argentino baleados y trasladados al Hospital del Cerro, en la previa y en el post hubo varios hechos que respondieron al folclore del fútbol.

Es que en la antesala al encuentro, en la red de altoparlantes del Gran Parque Central sonó “Superestrella”, la conocida canción de Aitana con la que la selección de España celebró su consagración en el Mundial 2026.

LA PROVOCACIÓN DE LOS URUGUAYOS CONTRA LOS HINCHAS DE TIGRE 🇺🇾🇦🇷



🏟️🎵 Mientras los simpatizantes del Matador ingresaban al Gran Parque Central, desde los altoparlantes del estadio sonó "Superestrella", la canción de Aitana que acompañó a España durante el Mundial



🇪🇸 El tema fue… pic.twitter.com/YunFUFYnyv — Diario Olé (@DiarioOle) July 22, 2026

Ese hecho se viralizó en redes ya que varios medios argentinos se hicieron eco pero alegando que el club Tricolor había recibido a su rival con esa canción a modo de chicana ya que los españoles vencieron a la selección de Argentina en la final.

Con el partido ya terminado, hinchas y jugadores de Tigre celebraron la gran victoria como visitantes y a modo de respuesta, exhibieron una bandera idéntica a la que la selección Albiceleste mostró luego de vencer a Inglaterra en la Copa del Mundo.

“Las Malvinas son argentinas”, tenía escrito el trapo sostenido por los futbolistas del Matador de Victoria que junto a la hinchada comenzaron a cantar “¡El que no salta es un inglés!”.

Pero la chicana no quedó ahí. También se trasladó a las redes sociales, donde el club argentino en su cuenta oficial de “X” (Twitter) hizo una publicación citando el video con la canción de Aitana: “Tranquilos, la música la puso la gente del Matador”.