Patti Smith se disculpó con los argentinos tras la polémica por su publicación después de la final del Mundial

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith se disculpó con su público argentino luego de sus publicaciones en Instagram tras el triunfo de España en la final del Mundial.

La madrina del punk publicó hoy una foto de una estatua en el Cementerio de la Recoleta con un poema de su autoría. "Esta es la fotografía de una estatua que me conmovió mucho. Fue sacada en Argentina, un país que amo hace mucho tiempo. Ninguna de las palabras que escribí tuvieron la intención de ofender a los argentinos, personas que me importan profundamente. Siempre respeté y admiré su coraje y pasión", escribió.

Además, recordó haber montado caballos en campos de ese país, como también haberse presentado y expuesto arte. "Recibí mucho amor y envió el mío a cambio, además de disculparme con todo mi corazón", concluye.

Además, publicó en sus historias una imagen de Lionel Messi y escribió "Más grande que Dios, él lo ha dado todo". Además, comentó "Gratitud por su ejemplo".

Este domingo, la albiceleste perdió 1-0 ante España. Esto generó repercusiones en las redes sociales, incluyendo a músicos, actores y figuras del ambiente artístico internacional.

Smith publicó una historia de Instagram tras el final del partido en la que felicitaba al español Lamine Yamal con una imagen generada por inteligencia artificial del número 19 sosteniendo una kufiya, el pañuelo tradicional de Medio Oriente asociado a la resistencia palestina.

Foto: Instagram.

Smith acompañó la imagen escribiendo "los buenos". Esto fue interpretado por los argentinos como una ofensa, sintiéndose asociados por contraposición con "los malos". Esto se da en un contexto en el que denuncian una "campaña antiargentina", que consiste en acusaciones de racismo y sionismo por parte del público general y también celebridades como Samuel L. Jackson y Mia Khalifa.

Smith borró la historia minutos después, pero aún así recibió críticas en los comentarios de sus publicaciones. Algunos intentaron remarcarle su ofensa, otros simplemente comentaron la bandera argentina.