Cómo fue el encuentro entre Vicky Xipolitakis y Tom Cruise en la final del Mundial que se viralizó: "La rompimos"

La final de la Copa del Mundo 2026 reunió a una gran cantidad de celebridades. Algunos alentaron desde la tribuna, otros fueron parte de la ceremonia: Tom Cruise, por ejemplo, brindó un breve discurso de bienvenida minutos antes del inicio, desde el campo de juego. Minutos antes de salir a la cancha, el actor había sido interceptado por Vicky Xipolitakis, quien no dudó en pedirle una foto para su álbum de recuerdos.

Desde hace semanas, la griega se convirtió en una especie de cábala para la Selección Argentina. Invitada por Telefe para ser parte de la cobertura televisiva de Por el mundo, este domingo la panelista llegó al estadio junto a Marley y fue relatando parte de la previa en sus redes sociales: la ilusión de los argentinos, el encuentro con las hermanas Nara y el momento en que todo el equipo quedó bloqueado en los pasillos del Metlife Stadium por la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, su momento más comentado en redes fue cuando pudo acercarse a Tom Cruise, uno de los artistas invitados para ser parte de la ceremonia de clausura de este Mundial. A pesar de estar rodeado de seguridad, la panelista logró acercarse a la estrella de la saga Misión Imposible y sacarse una selfie que inmediatamente compartió en su cuenta de Instagram. “Gracias Selección Argentina por representar a todo un país con el corazón y jugar todos los partidos con el cuerpo y el alma. Orgullosa de ustedes, ¡son los mejores!”, escribió Xipolitakis junto a un carrusel albiceleste que resume lo que fue este último partido. Tras agradecerle a Marley y a todo el equipo de Telefe por esta “gran e inolvidable oportunidad”, la rubia agregó: “La rompimos”.

Mientras que algunos expresaron lo mucho que se divirtieron con sus coberturas, otros hicieron hincapié en la foto con Cruise. “Ya contra la quinta foto no puedo competir”, bromeó un admirador mientras ella le daba la razón entre risas. En la imagen, se la ve abrazada al actor de Misión Imposible súper sonriente.

Quien contó algunos detalles de este encuentro entre bambalinas fue el periodista Luis Bremer. “El que está espléndido a los 60 años es Tom Cruise. Le estamos buscando candidato a Vicky y Vicky pudo haber encontrado novio. Hoy por hoy, Tom está separado. Se separó en diciembre de Anna de Armas, y Vicky no tiene novio”, relató el panelista de Lape Social Club mientras compartían el video de este insólito cruce. “Ella estuvo muy cerca de Johnny Depp cuando vino a visitar a Vero Lozano pero parece que ahora le pintó un Tom Cruise”, bromeó.

“Te amamos, Tom”

Otra de las que posteó una foto con el actor estadounidense fue Shakira. La cantante colombiana fue una de las encargadas de ponerle música al entretiempo de esta final y también compartió la experiencia en sus redes sociales. Según su relato, Cruise (de quien es muy amiga desde hace tiempo) se acercó a saludarla antes de su presentación. “Miren quién vino a decir hola y a desearme buena suerte. Te amamos, Tom”, escribió la intérprete de “Dai Dai” junto a una fotografía donde se los ve sonrientes y abrazados.

Foto: Instagram.

Además de Cruise y Shakira, la jornada deportiva de ayer fue un verdadero desfile de celebridades. Mientras que algunas fueron parte de la ceremonia de clausura como fue el caso de Madonna, Justin Bieber, Laura Pausini, Robbie Williams y los BTS, otras viajaron especialmente para presenciar la definición de la Copa del Mundo. Mick Jagger, Matt Damon con su mujer, la argentina Luciana Barroso, Anya Taylor Joy, Timothée Chalamet, Javier Bardem, Dua Lipa y Pharrell Williams fueron algunos de los que vieron el triunfo de España de cerca.