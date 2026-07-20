El preocupante motivo por el que Wanda Nara y Maxi López viajaron de urgencia a Italia tras la final del Mundial

Wanda Nara denunció este domingo que su casa de campo ubicada en Galliate, cerca de Milán, fue asaltada mientras ella se encontraba en Nueva Jersey, donde asistió a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La empresaria y conductora dio a conocer la noticia a través de sus historias de Instagram una vez terminado el partido. Según contó, tres personas ingresaron a la propiedad cuando sus hijos estaban allí junto a su madre, Nora Colosimo, quien había quedado a cargo de ellos durante su viaje.

"Entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán", escribió Nara, y aclaró que los niños "están bien a pesar del gran susto". También explicó que fue su madre quien le avisó de lo ocurrido, lo que le permitió retirarse antes del compromiso laboral que tenía en el estadio. Al lugar acudió la policía, que permaneció en la vivienda tras el episodio.

Foto: Instagram.

Entre los objetos robados, la conductora aseguró que los delincuentes se llevaron documentación de la familia, por lo que anunció que regresará a Italia para iniciar los trámites correspondientes. "Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", expresó.

Maxi López, padre de los tres hijos mayores de Nara, también confirmó el hecho desde sus redes sociales. El exfutbolista, que se encontraba en Estados Unidos cubriendo el Mundial para Telefe, informó que ya emprendía el viaje de regreso a Italia.

"Los nenes están todos bien gracias a Dios. En este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos", publicó. Además, agradeció la rápida intervención de la policía italiana y los mensajes de apoyo recibidos.

Foto: Instagram.

La propiedad afectada había sido escenario de las publicaciones familiares que Nara compartió días antes del robo. Allí mostró a sus hijos disfrutando de la pileta, el jardín y distintos momentos cotidianos junto a Nora Colosimo, antes de viajar sola a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial.