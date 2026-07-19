"Queremos ver el partido": relator de Canal 5 molesto cuando la transmisión mostraba a celebridades en la final

La histórica final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha. También generó comentarios por la realización televisiva del encuentro, que fue objeto de algunas críticas al aire por parte del equipo de Canal 5 debido a la reiterada decisión de la transmisión oficial de abandonar las imágenes del juego para mostrar a celebridades y espectadores en los palcos.

En varios pasajes del partido, la señal internacional dejó de seguir la acción para enfocar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, además de figuras como Mick Jagger, Tom Cruise y otros invitados presentes en el estadio.

La situación motivó la reacción del relator Santiago Castro, quien manifestó su disconformidad durante la emisión. "Queremos ver el partido", reclamó cuando las cámaras volvieron a enfocarse en el mandatario estadounidense que tocaba una réplica de la Copa del Mundo.

Santiago Castro es el relator del Mundial 2026 para Canal 5. Foto: Canal 5.

Más adelante, ante un nuevo cambio de plano hacia los palcos, insistió con su crítica. "No me gusta que pasen tanto por ahí", expresó al aire.

Según comentó el propio relator, la transmisión oficial abandonó la imagen del campo de juego al menos seis veces durante el encuentro para mostrar a personalidades o aficionados en las tribunas.

En uno de esos momentos, Castro apeló incluso a la ironía. "¿Qué estará pasando con el partido? ¿Saben ustedes? Mandamos un mensaje", comentó entre risas dirigiéndose a sus compañeros de transmisión, Mario Bardanca, José Carlos De Ron y Camila Antognazza, mientras la realización internacional mantenía el foco en los palcos.

Las observaciones no quedaron allí. Durante el entretiempo, el comentarista Mario Bardanca también expresó reparos por la extensa pausa entre ambos tiempos, que se acercó a la media hora debido al espectáculo organizado en el descanso.

"Esto cambia. No es lo habitual para los jugadores pensando en la preparación física, en la planificación y demás", señaló el periodista, al advertir sobre el impacto que este tipo de modificaciones puede tener en el desarrollo deportivo.

Bardanca fue un paso más allá y vinculó estos cambios con la creciente influencia del espectáculo y los intereses comerciales sobre el fútbol. "Están sacudiendo mucho al juguete y puede cambiar la esencia del juego", reflexionó.

Las críticas del equipo de Canal 5 estuvieron dirigidas a decisiones adoptadas por la producción oficial de la final, responsable de las imágenes distribuidas a todas las televisoras con derechos de transmisión en el mundo, por lo que las emisoras no tienen posibilidad de elegir cámaras alternativas durante el desarrollo del encuentro.