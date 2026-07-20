Movilera de "Subrayado" vivió un tenso momento en vivo con un provocador hincha argentino tras final del Mundial

Los festejos por el subcampeonato de Argentina en el Mundial 2026 dejaron una escena incómoda para la periodista de Subrayado Yanina Gasañol, que este domingo vivió un momento de tensión durante una salida en vivo desde una cervecería de Montevideo.

La movilera de Canal 10, habitual encargada de las coberturas exteriores del informativo de los fines de semana, se encontraba recogiendo las sensaciones de los hinchas argentinos que se habían reunido para seguir la final del mundo, en la que España derrotó a la selección albiceleste.

Tras entrevistar a varios simpatizantes y cuando se disponía a cerrar su intervención, un hombre se acercó al micrófono y comenzó a interpelarla.

"¿Uruguaya?, le preguntó. "Sí, soy uruguaya", respondió Gasañol. El hincha reaccionó con un "Aguante Argentina, ¿sabés?", a lo que la periodista respondió con cordialidad: "Muy bien, arriba Argentina, felicitaciones".

Sin embargo, el intercambio tomó un tono más incómodo. Mientras hacía gestos con los dedos en actitud desafiante como de disparar con un arma, el hombre insistió con preguntas sobre la postura de los uruguayos tras la final.

"¿Qué onda, Uruguay? ¿Todos con Argentina o con España?", lanzó en tono provocador.

Con gran cintura, Gasañol optó por desactivar la situación con rapidez. "Argentina, todos con Argentina", respondió antes de dar paso nuevamente al estudio para concluir el móvil.

"¡Para vivirlo, hay que llegar!": argentinos también festejan luego del partido, por haber obtenido el segundo puesto en el Mundial 2026. Informa @YaninaGasanol | https://t.co/8EafLI9yog pic.twitter.com/9tLyHtHWEo — Subrayado (@Subrayado) July 19, 2026

"Vamos con ustedes, compañeros. Seguimos obviamente viendo los festejos en diferentes puntos de aquí de Montevideo", dijo la periodista, dando la espalda sutilmente al hincha, quien se alejó del plano haciendo gestos provocadores.

La escena se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la tranquilidad y la cintura de la movilera para salir de un momento que amenazaba con desvirtuar la cobertura en vivo.