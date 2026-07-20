"La Penca de los Cracks": aunque había apostado por Argentina, músico se coronó campeón de los pronósticos

La Penca de los Cracks, la competencia especial organizada por Ovación y Antel que reunió a reconocidas figuras del deporte, los medios, el empresariado y el espectáculo para pronosticar los resultados del Mundial 2026, ya tiene a su gran ganador.

Con 282 puntos, Pablo Arnoletti se quedó con el primer puesto y se consagró como el mejor pronosticador de esta edición, una posición que ya tenía asegurada antes de la disputa de la final entre España y Argentina.

Aunque Arnoletti había apostado por un triunfo de la selección argentina en el partido decisivo y ese pronóstico finalmente no se concretó, la ventaja que había construido en las instancias anteriores resultó suficiente para mantenerse en lo más alto de la clasificación y celebrar el título.

Pablo Arnoletti de Márama y "Bake Off famosos". Foto: Leo Mainé

El empresario Mauricio La Buonora, que durante buena parte del campeonato lideró la tabla y fue uno de los grandes protagonistas de la competencia, terminó en el segundo lugar con 273 puntos.

El podio lo completó el rugbista de Los Teros Santiago Arata, con 267 unidades, luego de una gran remontada en las últimas fases del torneo.

En el cuarto puesto finalizó el expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani (263), seguido por el remero olímpico Bruno Cetraro (255). Más atrás quedaron el ciclista Anderson Maldonado y la comunicadora Camila Rajchman, ambos con 253 puntos, mientras que la velerista olímpica Lola Moreira terminó con 251.

El Top 10 lo completaron el exfutbolista Gonzalo "Chory" Castro (246), el empresario Edgardo Novick (245) y el presidente de Nacional Ricardo Vairo (239).

Ranking final de la "Penca de los Cracks" Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

La edición 2026 de la Penca de los Cracks reunió a 21 personalidades de distintos ámbitos. Además de Arnoletti, La Buonora, Arata, Damiani, Cetraro, Maldonado, Rajchman, Moreira, Castro, Novick, Vairo, participaron la influencer Vale Sulca, el músico Agustín Zeballos, el empresario Martín Gómez Platero, Santiago Guelfi, el chef y comunicador Hugo Soca, el conductor Maxi de la Cruz, el empresario Carlos Lecueder, la periodista Malena Castaldi, la comunicadora Catalina Ferrand, el bailarín y coreógrafo Emir Abdul.

Tras casi un mes de competencia y decenas de partidos pronosticados, Pablo Arnoletti terminó imponiéndose con autoridad y se convirtió en el campeón de una edición que tuvo varios cambios de liderazgo, con Mauricio La Buonora y Camila Rajchman alternándose en la cima antes de que el ganador lograra una ventaja decisiva en la recta final del Mundial.

