Un líder con ventaja pero nada cerrado: así va "La Penca de los Cracks" tras cuartos de final del Mundial 2026

La Penca de los Cracks, la competencia especial que reúne a 21 personalidades uruguayas dentro de la tradicional penca de Ovación y Antel, entró en su etapa decisiva luego de completarse los cuartos de final del Mundial 2026.

Con apenas cuatro partidos por disputarse —las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la gran final—, Pablo Arnoletti dio un paso importante hacia el título y se consolidó como líder de la clasificación con 282 puntos.

El nuevo puntero logró ampliar la diferencia sobre el empresario Mauricio La Buonora, que ahora ocupa el segundo lugar con 273 unidades, mientras que el rugbista de Los Teros Santiago Arata escaló hasta el tercer puesto con 264 puntos, desplazando al expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, que quedó cuarto con 263.

Pablo Arnoletti, el galán de Márama y "Bake Off Uruguay". Foto: Leo Mainé

La lucha por el podio sigue muy ajustada. El ciclista Anderson Maldonado y la comunicadora Camila Rajchman comparten el quinto lugar con 253 puntos, apenas por delante de la velerista olímpica Lola Moreira, que suma 251.

Entre los diez primeros también aparecen el remero olímpico Bruno Cetraro (247), el exfutbolista Gonzalo "Chory" Castro (243) y el empresario Edgardo Novick (239), manteniéndose todos con posibilidades matemáticas de seguir escalando en la recta final del certamen.

Ahora, toda la atención estará puesta en las semifinales del Mundial, que se disputarán este martes y miércoles, con los cruces Francia-España y Argentina-Inglaterra, encuentros que pueden resultar decisivos tanto para la definición del torneo como para la clasificación de la Penca de los Cracks.

De darse resultados "exactos" en los pronósticos puede cambiar la clasificación, más allá de la ventaja de Arnoletti.

Tabla de posiciones de "La Penca de los Cracks" Leonardo Maine/Archivo El Pais

La competencia reúne a referentes de distintos ámbitos de la vida nacional. Además de Arnoletti, La Buonora, Arata, Damiani, Maldonado, Rajchman, Moreira, Cetraro, Castro, Novick, Vairo, Sulca, Zeballos, Gómez Platero y Guelfi, también participan Hugo Soca, Maxi de la Cruz, Carlos Lecueder, Malena Castaldi, Catalina Ferrand, Emir Abdul, entre otras figuras que buscan cerrar el Mundial con la mayor cantidad de aciertos.

Con solo cuatro partidos por delante, cada pronóstico adquiere un valor determinante. Pablo Arnoletti llega como el hombre a vencer, aunque la diferencia sobre sus perseguidores todavía deja abierta una definición que promete emoción hasta el último encuentro de la Copa del Mundo.

