El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la derrota de Messi en la final del Mundial: "Siempre vas a ser el mejor"

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, le dedicó este lunes un sentido mensaje al diez de la albiceleste en Instagram tras la derrota frente a España en la final del Mundial por 1 a 0.

“Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, escribió.

Y completó: “Gracias por enseñarnos que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, y sin perder la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento orgullosa de caminar a tu lado. Te amo muchísimo”.

Minutos antes del posteo de Roccuzzo, el propio capitán de la selección se había expresado también en Instagram. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida“, decía la primera línea de la publicación.

“Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, ampliaba el atacante de Inter Miami.

Y cerraba: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Ante un MetLife Stadium colmado y que coreaba su nombre, Messi no logró contener las lágrimas luego de la ceremonia de entrega de medallas, de la que participaron —entre otros— Gianni Infantino y Donald Trump.

Lionel Messi al recibir la medalla por el segundo puesto en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Minutos antes de quebrarse, el rosarino permanecía acostado sobre el campo de juego mientras se consumaban los festejos de La Roja a sus espaldas. Tomó la determinación de levantarse del suelo cuando tuvo a Lamine Yamal a metros suyo. Reincorporado, el ocho se fundió en un abrazo con el futbolista blaugrana.

Lo mismo ocurrió con Lionel Scaloni, el DT de la albiceleste, tras poner en duda su continuidad en conferencia de prensa. “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, afirmó el santafesino, quien aclaró que cumplirá su contrato vigente pero sembró incertidumbre sobre el futuro.

“Habría que hablarlo. Mi lugar es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores también, y creo que es justo pensarlo. Este lugar es maravilloso“, dijo.

Y expresó: “En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma. Lo siento”. Acto seguido, conmovido e imposibilitado de hablar, dio por finalizado el diálogo con periodistas.