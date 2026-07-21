El desaire de Lamine Yamal a la infanta Sofía en la recepción de la selección española en la Zarzuela

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, recibieron el lunes en el Palacio de la Zarzuela a los futbolistas de la selección española tras su consagración en el Mundial 2026, en un acto institucional marcado por gestos de cercanía, pero también por un momento de incomodidad protagonizado por la joven figura del equipo, Lamine Yamal.

La delegación, encabezada por el seleccionador Luis de la Fuente, acudió al encuentro pocas horas después de aterrizar en Madrid con el trofeo de la Copa del Mundo, en el marco de una agenda oficial que incluyó el tradicional saludo a la familia Real. Durante el acto, el monarca destacó el valor simbólico del triunfo deportivo: “Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España”, afirmó ante los jugadores.

Pero uno de los momentos más comentados se produjo durante el saludo protocolar, cuando Felipe VI mostró un gesto de especial afecto hacia Yamal, a quien abrazó de manera cercana.

Sin embargo, instantes después, el joven delantero protagonizó una escena que no pasó inadvertida. Tras saludar al resto de los miembros de la Corona, cuando le tocó el saludo a la infanta Sofía, desvió la mirada rápidamente, mientras la menor de la familia Real intentaba dirigirle la palabra.

Durante el pasamanos, se lo vio a Yamal concentrado en avanzar con rapidez, evitando prolongar los intercambios.

Tras el abrazo al rey: el incómodo gesto de Lamine Yamal con la infanta Sofía que encendió las redes sociales https://t.co/53qmyggftv pic.twitter.com/KOIM5v15TR — LA NACION (@LANACION) July 21, 2026

La secuencia, interpretada por algunos como un gesto de timidez o incomodidad, podría reflejar la falta de costumbre del futbolista con este tipo de ceremonias institucionales. Con apenas 19 años, Yamal es una de las grandes revelaciones del fútbol español y, según se evidenció en el acto, todavía ajeno a las formalidades propias de la vida protocolar.

A pesar del pequeño incidente, el acto en Zarzuela se desarrolló en un clima distendido, con fotografías oficiales, intercambios breves y la exhibición del trofeo conquistado por el equipo.

En contraste, la infanta Sofía, conocida por su afinidad con el fútbol, participó activamente del encuentro. La hija menor de los reyes ha demostrado en reiteradas ocasiones un interés genuino por este deporte, tanto en su faceta como espectadora como en su práctica personal.

Los reyes de España con la selección campeona del mundo en Estados Unidos. Foto: AFP.

A diferencia de otros miembros de la familia real, Sofía ha cultivado una relación directa con el fútbol desde temprana edad. Durante su etapa escolar en el colegio Santa María de los Rosales, participó en actividades deportivas vinculadas al balón, y más recientemente, durante su formación en el UWC Atlantic College de Gales, se integró a entrenamientos y partidos internos.

Según fuentes del centro educativo, la infanta disfrutaba especialmente de las sesiones de fútbol, disciplina que forma parte habitual de su rutina. Su entusiasmo se ha hecho visible también en apariciones públicas, donde ha celebrado goles y seguido partidos con una espontaneidad poco habitual en el entorno institucional. La infanta asistió a partidos tanto de la selección masculina, como de la femenina, donde incluso se acercó al vestuario para felicitar a las jugadoras.

La escena alimentó además una broma recurrente en las redes sociales, donde desde hace tiempo algunos usuarios presentan a Sofía como la integrante “ignorada” de la familia real o, en tono irónico, como la hija menos favorecida frente a la princesa Leonor. Memes y videos suelen detenerse en gestos, posiciones durante los actos o pequeños desencuentros protocolares para sostener esa narrativa, sin que exista evidencia de un trato desigual dentro de la familia.

La Nación/GDA