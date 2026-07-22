La historia detrás del mate viral de Ferran Torres: lo creó un uruguayo que conquistó a Messi y McCartney

En un mundo cada vez más digital, los mundiales ya no solo se juegan en la cancha, sino también en las redes sociales. Días atrás, un video dio la vuelta al mundo: Ferran Torres, autor del gol que le dio el título a España, bajó del ómnibus rumbo al partido contra Portugal con termo y mate en la mano, como si fuera un rioplatense más. La escena llegó enseguida al celular de Federico Bresciani. Si bien sabía que el delantero del Barcelona tenía un mate creado en su taller, no esperaba verlo convertido en parte de su rutina.

"Fue raro y anecdótico, porque me acordé de que fue Ronald Araujo quien lo incentivó", contó a TV Show el dueño de Bresciani Platería, la firma centenaria uruguaya que desde hace más de una década fabrica mates personalizados para algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Suele bromear con los futbolistas y decirles que tomar uno de sus mates es un amuleto. Y, por ahora, la teoría parece sostenerse. Tras acompañar a Lionel Messi en la conquista de Qatar 2022, uno volvió a aparecer en manos de un campeón del mundo: Ferran Torres. Detrás de esa historia hay un nombre conocido para los uruguayos: Ronald Araujo. En diciembre de 2025, el zaguero llamó al artesano y le encargó cinco mates y bombillas personalizadas para regalarles por Navidad a sus compañeros del Barcelona: Eric García, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji y el propio Torres.

"Además de compañeros, son amigos, entonces se juntan, preguntan qué es, lo prueban y así empiezan a tomar. Para varios se convierte en una rutina", explica sobre la comunión que genera esta infusión tan uruguaya que, gracias a los futbolistas, suma cada vez más adeptos extranjeros.

Cada uno de los mates fue diseñado a medida de su dueño. El de Torres lleva grabado su apodo, "Tiburón", una cruz —el delantero ha manifestado públicamente su fe— y sus iniciales, que también aparecen en la bombilla. El de García tiene un rinoceronte y una máscara, en referencia a una etapa en la que jugó con protección facial. El de Raphinha luce la bandera de Brasil y el número 11, mientras que el de Rashford incorpora varios símbolos que llamaron la atención del propio artesano. "No sé si no se los habrá encargado él", comenta entre risas.

El mate personalizado que Bresciani Platería hizo Para Ferran Torres.

Tras la viralización del video, Bresciani prefirió no escribirle a Araujo. "Está de vacaciones y no quise molestarlo", explica. Sin embargo, ya piensa enviarle un mate de regalo a Torres con algún recuerdo de la conquista. "Hizo el gol de la final. Podría llevar la fecha o el minuto del gol, que se usa mucho, además del trofeo", adelanta.

El Mundial, dice, siempre es una vidriera para cruzar fronteras y lo ocurrido con el nueve español es el mejor ejemplo. "Llega gente de todas partes del mundo. Muchos comentan el video, dicen que el mate es uruguayo y que está hecho por nosotros".

Bresciani, los elegidos por Messi, el Rey de España y Paul McCartney

Torres está lejos de ser el único futbolista que recurrió al taller de Bresciani. Todos los mates que se vieron en las redes sociales de la selección argentina fueron hechos allí. Thiago Almada le pidió uno especial para el Mundial 2026, Enzo Fernández le encargó un par de bombillas y Marcos Senesi también. "Lo citaron a último momento y se la mandé por encomienda porque se le había roto", comenta.

Darwin Núñez y Maxi Araújo también le hicieron pedidos especiales para este torneo.

Bresciani, además, envió un mate de regalo a toda la selección argentina. Decía "Argentina, coronados de gloria" y llevaba la bandera y una pelota. "Sé que llegó, pero no lo usaron porque son muy cabuleros. Siempre toman del mismo. El de Messi, por ejemplo, lo llevaba a todos los partidos Giovanni Lo Celso. Están en esos detalles y mal no les ha ido", se ríe.

Pero la relación de Bresciani con los astros argentinos viene de mucho antes. Todo empezó cuando Diego Godín lo recomendó a Augusto Fernández, su compañero en el Atlético de Madrid. Poco después, previo a Rusia 2018, la Albiceleste visitó Montevideo para un partido ante Uruguay y varios futbolistas —entre ellos Ángel Di María, Mauro Icardi y Darío "Pipa" Benedetto— aprovecharon para hacerle encargos personalizados.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia antes de la final del Mundial, con el mate de Bresciani. Foto: @chiquitapia

"Me citaron en el Sheraton y de un día para el otro hicimos cinco o seis. Fue una locura. El ómnibus para salir rumbo al estadio estaba esperando que yo llegara con los mates", recuerda.

Aquella vez Messi también estaba concentrado, aunque el encuentro personal tendría que esperar. "Nos conocíamos por mensaje, pero a él lo cuidan mucho los otros jugadores. Estaba con el Chiquito Romero y no pude llegar hasta él", cuenta.

El mano a mano llegó a fines de 2023, en el predio de la AFA. Se sacó fotos, recibió un abrazo y atesora aquella charla de 15 minutos que mantuvieron. Antes, apenas Argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022, le envió de regalo una bombilla con las tres estrellas.

En total, hizo cuatro o cinco mates para Leo, además de otros para Antonela Roccuzzo, los hermanos de Messi y colaboradores de la selección. "Le escribí para su cumpleaños y enseguida te contesta. Es un capo, de otro planeta. Creo que lo que le gusta es que lo trato como a uno más y nunca le pido favores", dice.

El mate y bombilla personalizados que Bresciani Platería hizo para Paul McCartney y Shakira.

No duda si tiene que elegir las piezas más emblemáticas que salieron de su taller. El mate de Messi encabeza la lista. Le siguen el que la producción de Paul McCartney le encargó para el músico, que incluía las banderas de Gran Bretaña y Uruguay, además de unas notas musicales y su nombre.

Completa el podio la hebilla que Luis Lacalle Pou le regaló al rey Felipe VI de España cuando vino para el cambio de mando. De hecho, el entonces presidente electo se acercó personalmente a la platería para elegir ese obsequio.

A esa lista suma trabajos para Shakira, Ricky Martin, Ricardo Montaner y Divididos, aunque reconoce que lo de Ferran Torres ocupa un lugar especial. "Para nosotros sigue siendo raro ver a un español tomando mate", concluye.