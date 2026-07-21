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Revelan qué pasó después del tenso cruce entre periodista de "Subrayado" y un hincha argentino luego de la final

Tras el incómodo cruce con Yanina Gasañol durante un móvil de Subrayado, el hincha argentino fue retirado por amigos de su grupo, que advirtieron su actitud provocadora tras la final del Mundial.

El País
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21/07/2026, 10:20
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Yanina Gasañol de "Subrayado".

La periodista de Subrayado Yanina Gasañol vivió un incómodo momento en un móvil desde una cervecería de Montevideo con un hincha argentino que la increpó al aire y le hizo gestos amenazantes. Las imágenes se vieron en vivo este domingo y generaron gran repercusión en redes sociales.

Ahora se conoce el "lado b" del suceso. Según pudo saber TV Show, el hombre que había increpado a la periodista fue apartado por integrantes de su propio grupo de amigos, quienes advirtieron que estaba adoptando una actitud provocadora frente a las cámaras de Canal 10.

El episodio ocurrió en una cervecería de Montevideo donde decenas de simpatizantes argentinos siguieron la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a la Albiceleste. Tras el 1 - 0 final, el clima era de sentimientos encontrados: orgullo por la campaña realizada, pero también decepción por haber quedado a las puertas del bicampeonato.

El hincha había compartido la tarde con el resto del grupo y la frustración por el resultado derivó en algunas situaciones incómodas. Fue en ese contexto que decidió acercarse al móvil de Subrayado para interpelar a Gasañol mientras la periodista cerraba su salida en vivo.

El intercambio comenzó con una pregunta aparentemente inocente: "¿Uruguaya?". Tras la respuesta afirmativa de la cronista, el hombre elevó el tono y empezó a realizar comentarios provocadores sobre el apoyo de los uruguayos a Argentina o España, además de gesticular de manera intimidante.

Movilera de "Subrayado" vivió un tenso momento en vivo con un provocador hincha argentino tras final del Mundial

Lejos de perder la calma, Gasañol manejó el momento con serenidad y evitó entrar en una discusión. "Argentina, aliento a Argentina", respondió, antes de despedirse de la audiencia y devolver la transmisión a los estudios de Canal 10.

Una vez finalizado el móvil, fueron los propios amigos del hincha quienes intervinieron para retirarlo del lugar donde estaban las cámaras y evitar que la situación pasara a mayores. El episodio no tuvo nuevas consecuencias y la periodista terminó su cobertura sin inconvenientes.

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