La reacción de Maxi de la Cruz cuando le dijeron que su padre "trataba mal a los niños": "Puede pasar"

Maxi de la Cruz fue el sexto invitado al ciclo Voz con historias, que conduce Claudia García, y en un emotivo mano a mano habló largo y tendido sobre su padre, Cacho de la Cruz. Recordó anécdotas juntos, contó la señal que recibió tras su fallecimiento, en noviembre del año pasado, y reaccionó al mito de que el conductor de Cacho Bochinche trataba mal a los niños.

Arrancó contando que, siempre que tenía un proyecto teatral, el primero en leerlo era su padre. Incluso con Berlín, Berlín, la obra que protagoniza actualmente en calle Corrientes, sucedió así. “La anterior, con Miguel Ángel Solá, me dijo: ‘Está bárbara, si van a Buenos Aires les va a ir bien’. Y se dio eso”, expresó sobre Mi querido presidente.

“Siempre le hice caso o por lo menos ponía la oreja y quería recibir una devolución”, comentó en relación a los consejos de su padre. Y agregó: “Sabía, la tenía clara, entonces no le erraba”.

Más allá de lo artístico, contó que solían compartir el humor en lo cotidiano y reconoció que se asemejan mucho: “Mientras estoy actuando y digo la letra, digo: ‘Estoy siendo igual a papá, estoy haciendo un gesto con la mano’”.

También recordó que, cuando era chico, lo veía hacer fonomímica y que era algo que anhelaba llevar al escenario. “Cuando se me dio la oportunidad de meterlo en un show mío, le pedí permiso para usarlo y me explicó cómo hacerlo para que lo hiciera bien. Y me fue a ver”, relató.

Con ese mismo recurso, Maxi debutó en Argentina en el show de Aníbal Pachano y terminó ganando el premio ACE Revelación, también gracias a eso. “Calzaba perfecto porque era una canción francesa con gestos y muy de él ese humor”, expresó.

La señal que Maxi de la Cruz recibió de Cacho

Maxi y Cacho De la Cruz en "¿Quién es la máscara?".

Maxi reveló también que terminó trabajando en teatros de Argentina donde su padre había estado antes y que siempre estuvieron muy entrelazados. “En todo él tiene algo que ver. Tengo hasta una cábala de él antes de salir a escena, lo nombro a él y a otros más, pero desde siempre”, dijo.

Eso fue el puntapié para que contara una anécdota “re loca” que le sucedió una semana después del fallecimiento de Cacho, mientras caminaba por Buenos Aires con Santino, su hijo menor.

“Habíamos ido al oftalmólogo y cuando salgo, había un señor con un cachorrito. A los dos nos encantan los perros y fuimos a saludarlo”, empezó contando.

Se quedaron conversando con el hombre y cuando le preguntó el nombre, resultó que se llama Arturo, igual que su padre. “¿Qué chances hay de que a un perro le pongas Arturo y me lo encuentre a pocos días de su muerte? Fue loco. Me encanta creer eso y estoy abierto”, dijo, al tomar la coincidencia como una señal de su padre.

Luego, contó, se lo compartió emocionado a sus hermanos. “Me pasa también que me saltan todo el tiempo los números que a él le gustaban. Entre los hermanos nos mandamos mensajes con el número tal”, comentó.

¿Qué dijo Maxi sobre el malhumor de su padre en "Cacho Bochinche"?

Cacho de la Cruz haciendo su histórico programa infantil, "Cacho Bochinche". Foto: Archivo El País

En otro tramo de la charla, luego de que Maxi mencionara que el humor siempre estuvo presente en lo cotidiano, Claudia quiso saber si él era buen humorado en su día a día, y dio paso al momento más picante de la entrevista.

“No sé por qué hay una idea de que el tipo macanudo en el escenario es todo lo contrario abajo”, le planteó. Y fue a más: “A tu viejo, cuando hacía Cacho Bochinche, había gente que decía que Cacho fuera del programa trataba mal a los chicos”.

Entonces Maxi contestó que “eso es inevitable, puede pasar” y explicó que Cacho, mientras hacía el programa en vivo, también se encargaba de producirlo. “Entiendo que quizás lo veas diciendo: ‘Acá estamos todos’, y cuando había un corte, que él sabía que no estaba la cámara encendida, decía: ‘Faltan las cosas, pongan acá los juegos’”.

Eso, indicó, podía interpretarse como que tenía mal carácter, pero Maxi cerró el tema tirando por tierra ese mito urbano del que tanto se ha hablado y aclarando que su padre no era para nada malhumorado.