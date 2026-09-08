Paola Bianco recordó el insólito pago que recibía en "Cacho Bochinche" y la noche de incógnito con Ricky Martin

Paola Bianco pasó por Charlas Fix, el ciclo conducido por Ana Matyszczyk, y protagonizó un descontracturado e íntimo mano a mano en el que recorrió distintas etapas de su vida y su carrera. Desde sus comienzos en el ballet del Sodre y el bullying que sufrió durante esa época hasta su llegada a la televisión, sus primeros ingresos y algunas anécdotas con reconocidas figuras internacionales.

La actriz y comunicadora recordó que de niña era muy tímida, al punto de que le costaba hablar, y que a los ocho años quedó seleccionada para ingresar a la escuela de ballet del Sodre. Su experiencia, sin embargo, no fue sencilla.

"En esa época no era muy humano", señaló sobre la rigidez que caracterizaba a la formación artística de aquellos años. Recordó incluso que Tito Barbón, director de entonces, le pegaba con un bastón mientras le hacía correcciones: "Meté la cola", le decía. También recibió comentarios como "tus pies son canoas".

A pesar de esas experiencias, Paola aseguró que terminó enamorándose del Sodre y con nueve años ingresó al coro.

Su llegada al universo de Cacho Bochinche se produjo en paralelo y de manera natural. Su madre cantaba en la banda de El show del mediodía y además era productora de Cante y gane. Cuando Paola tenía nueve años, surgió la necesidad de alguien que "armonizara" y recordaron que ella estudiaba en el Sodre.

Así fue como llegó al programa de Cacho de la Cruz, quien además era uno de sus grandes ídolos y amigo de sus padres.

En la entrevista, Bianco también recordó cómo empezó a ganar dinero siendo apenas una niña y reveló una particularidad de sus primeros pagos.

En Cacho Bochinche no recibía necesariamente dinero en efectivo. "Me pagaban con bolsas de residuos de edificio llenas de productos con distintas marcas", contó.

Los productos que recibía los llevaba y compartía en la escuela. Y, fiel a su personalidad de entonces, buscaba pasar lo más inadvertida posible.

"No era la pillada, al contrario, cuanto más camuflada pudiera estar, mejor", explicó entre risas, en referencia a la timidez que la acompañaba durante esos años.

Con el paso del tiempo, sus ingresos fueron creciendo y, según reveló, siendo apenas adolescente, llegó a ganar casi lo mismo que su padre.

Ese dinero también le permitió darse algunos gustos y, sobre todo, colaborar con su familia. Recordó que una de las primeras cosas que se compró con su sueldo fue un microcomponente con doble casetera y unos parlantes enormes.

También destinó parte de ese sueldo a comprar cosas para la casa de sus padres. "Pude comprar el microondas y el teléfono inalámbrico. Me acuerdo que fue: 'lo compré yo'. Está buenísimo", relató.

El día que rechazó a Luis Miguel

Hacia el final de la charla, Bianco volvió a hacer referencia a la vez que le rompió el corazón a Luis Miguel, cuando tenía apenas 18 años.

Según contó, el cantante había quedado flechado al verla y la invitó a tomar algo. El problema fue que Paola era abstemia y él no podía entenderlo. "Habrá dicho, esta tipa es rarísima. Empecé a hablar de música con otros músicos y le interesó que no estuviera para la pavada", relató.

La historia no terminó allí. Luis Miguel le mandó flores e incluso llamó por teléfono a su casa familiar, donde atendió su madre. "Fue muy gracioso", recordó.

Bianco aseguró que nunca se arrepintió de haber rechazado aquella invitación. "Era muy normal en esa época que las estrellas pidieran chicas para ir a cenar después de los shows... Estoy orgullosa de nunca haber caído en esa", sostuvo.

También aseguró que nunca salió con un famoso, aunque reconoció que tuvo propuestas. Eso sí, prefirió no revelar nombres.

La noche que pasó con Ricky Martin

La actriz y comunicadora Paola Bianco. Foto: Estefania Leal

La conversación derivó entonces hacia dos músicos con los que sí tuvo un vínculo: Juanes y Ricky Martin.

Sobre el colombiano, recordó que incluso le regaló discos de artistas uruguayos como Jorge Drexler, Ruben Rada y Jaime Roos. "Él y su esposa, divinos", comentó.

Pero la historia más llamativa fue la que protagonizó junto a Ricky Martin.

"Con alguien que tuve tremendo vínculo, aunque fueron dos veces, fue con Ricky Martin", contó. Bianco recordó una noche completa junto al cantante puertorriqueño y su novio, en una época en la que su relación con un hombre todavía no era conocida públicamente.

El encuentro se produjo cuando Paola viajó a Buenos Aires para hacer la cobertura de Maxi Animados. "La verdad que la pasé divino", aseguró sobre aquella experiencia.

"Lo amé", resumió, y contó que después de aquel encuentro incluso continuaron comunicándose por correo electrónico.