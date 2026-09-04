Ana Matyszczyk homenajeó a su padre por sus 70 años y recordó el dolor que marcó para siempre a la familia

La periodista Ana Matyszczyk posteó un sentido mensaje y compartió parte del álbum familiar para celebrar una fecha muy especial: los 70 años de su padre, Carlos. En la publicación de Instagram, la comunicadora repasó recuerdos de su infancia, las enseñanzas recibidas, la pasión compartida por Nacional y también uno de los capítulos más dolorosos de la historia de su familia: la muerte de su hermano Ignacio, en 2004.

“Hay recuerdos que no sé bien de qué edad son. Pero siempre son contigo”, comenzó Matyszczyk en un texto cargado de imágenes de su niñez.

La periodista recordó escenas cotidianas junto a sus padres, como la cocoa preparada en la cocina con la estufa a leña encendida y Cat Stevens sonando de fondo, mientras su padre simulaba tocar el bajo. También evocó los recorridos en auto por Montevideo que Carlos convertía en oportunidades para aprender y compartir.

“Cantábamos, aprendíamos un poema, escuchábamos una historia o nos explicabas alguna cosa del mundo”, escribió la periodista, hoy en la plataforma FIX y antes en Desayunos informales, Santo y seña y La letra chica, entre otros.

Entre sus recuerdos aparecieron también sus primeros pasos en bicicleta, las explicaciones de física cuando todavía estaba en preescolar, la Copa Davis de 1994 y hasta aquel sueño infantil de convertirse en Serena Williams, una ilusión que, según contó, su padre alentaba como si fuera completamente posible.

Nacional ocupa también un lugar central en la historia entre padre e hija. Ana recordó la preparación para ir juntos a la cancha, la costumbre de llegar mucho antes de los partidos y las largas conversaciones. A través de las anécdotas de Carlos también reconstruyó parte de la juventud de su padre: su paso por las inferiores tricolores, las largas caminatas para ahorrar el dinero del ómnibus y poder comprarse una muzzarella los viernes, su primer trabajo a los 14 años en una heladería de La Unión y los domingos repartiendo pasta por Villa Española.

Con el paso de los años llegaron la adolescencia de Ana, los primeros acordes aprendidos con la guitarra de su padre y las lecciones sobre el ahorro. La periodista destacó especialmente la “profunda generosidad”, la disciplina y la conducta de Carlos.

El mensaje cambia de tono al llegar a uno de los episodios que marcó para siempre a la familia: el fallecimiento de Ignacio “Nacho” Matyszczyk en 2004.

Ana Matyszczyk junto a sus padres y hermanos.





































Una publicación compartida por Ana Matyszczyk (@anitamaty)

“Después vino esa cachetada. Y vos y mami, sin sostén, encontraron la manera de sostenernos a Flo y a mí, y nos enseñaron lo que ni siquiera ustedes sabían: cómo seguir viviendo sin Nacho”, expresó.

Matyszczyk destacó cómo, a pesar de aquel dolor, sus padres acompañaron a sus hijas y encontraron juntos una forma de continuar. Después llegaron nuevos capítulos: amores, desamores, aventuras y proyectos, siempre con Carlos cerca.

Ahora la historia familiar sumó una nueva generación. Ana, madre de Simón, celebró poder observar a su padre ejercer como abuelo con la misma entrega con la que acompañó a sus hijos.

“Y hoy tengo la fortuna de verte ser el mismo hincha de tu familia, pero con tu nieto”, escribió.

La periodista cerró el homenaje con una reflexión sobre cuánto de la mirada de su padre permanece en ella: “Qué suerte, pa, qué suerte haber crecido sin soltarte la mano, tanto, que a veces no sé dónde termina tu manera de ver el mundo y dónde empieza la mía”.

“Hoy cumplís 70 y yo solo puedo decir gracias. Por tanto. Por todo. Por siempre. Sos el mejor del mundo, papi”, concluyó.