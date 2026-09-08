Tenso cruce entre Valeria Ripoll y Jorge Balmelli por sus cambios de postura: “Quizás nunca supiste mi opinión”

La visita de Valeria Ripoll a la última emisión de Polémica en el bar derivó en un intenso intercambio con el periodista y panelista Jorge Balmelli, quien enumeró algunos cambios de posición que, a su entender, ha tenido la excandidata a vicepresidenta desde su etapa como dirigente sindical hasta su desembarco en la política partidaria. Ella defendió argumentando que su propia trayectoria y experiencia la han llevado a revisar discursos y pensamientos.

Ripoll llegó al programa de Canal 10 luego de su reciente viaje a El Salvador, donde participó como invitada de un seminario sobre seguridad y conoció de primera mano algunas de las políticas impulsadas durante el gobierno de Nayib Bukele.

La dirigente nacionalista destacó varios aspectos del modelo salvadoreño que, según consideró, podrían ser analizados para su eventual aplicación en Uruguay. Entre ellos mencionó el control dentro de las cárceles, el bloqueo de las comunicaciones de los reclusos con el exterior, el trabajo de los presos y la coordinación entre los centros de monitoreo y la Policía.

El tema generó cuestionamientos de Balmelli y también de Sofía Romano, quienes plantearon reparos sobre la situación institucional de El Salvador, la libertad de prensa y denuncias vinculadas a fiscales y periodistas que abandonaron el país.

Ripoll defendió lo que observó durante su estadía, aunque reconoció que el modelo no está exento de cuestionamientos. "O ustedes creen todo funciona bien en Uruguay. Seguramente tengamos fallas. No hay país algo que no sea cuestionable. También fui yo a hacer una investigación y ver si tiene algún error que, repito, segurmante los tenga"; dijo.

También añadió que no propone trasladar a calco las políticas sobre seguridad. “Uruguay no es El Salvador. Y yo no estoy planteando ni un Bukele ni hacer lo mismo que hace El Salvador”, sostuvo. Según explicó, su intención es identificar herramientas que puedan servir para enfrentar los problemas de seguridad en Uruguay.

Balmelli puso sobre la mesa el “archivo” de Ripoll

El momento de mayor tensión llegó cuando Balmelli cambió el eje de la discusión y cuestionó a Ripoll por las distintas posiciones públicas que ha sostenido a lo largo de los años. Incluso sobre el régimen de Bukele, la exdirigente sindical había lanzado fuertes críticas hacia las vulneraciones de la libertad de expresión.

El periodista enumeró varios asuntos en los que, según afirmó, la dirigente modificó su postura: la seguridad social, la reforma educativa y otras discusiones políticas. “Opinabas muy fuerte, cambiaste de opinión”, le planteó.

Ripoll rechazó esa interpretación y aseguró que muchas de las posiciones que defendía públicamente durante su etapa como secretaria general de Adeom no necesariamente reflejaban su pensamiento personal, sino las resoluciones adoptadas por el sindicato que representaba.

“Vos estás acostumbrado al dirigente sindical que habla por sí mismo. Y no estás acostumbrado al dirigente sindical responsable que sabe que representa un colectivo”, respondió.

La excandidata explicó que, cuando una organización adopta una postura, quien la representa tiene la responsabilidad de defenderla públicamente incluso cuando personalmente pueda pensar de otra manera.

Como ejemplo recordó la discusión sobre la reforma de la seguridad social. Aseguró que personalmente tenía una posición diferente, pero que Adeom resolvió apoyar el plebiscito y, como secretaria general, asumió la defensa de lo decidido por el gremio.

“A mí no me ibas a escuchar hablar en contra de lo que era la posición de mi colectivo”, señaló. Y agregó que actuar de otra manera habría significado “tomarle el pelo” a los trabajadores que representaba.

Ripoll también utilizó ese argumento para explicar por qué decidió abandonar la actividad sindical cuando ingresó de lleno en la política partidaria.

Finalmente, ante la insistencia de Balmelli sobre sus supuestos cambios de postura, dejó una respuesta tajante: “No cambié de opinión. Quizás nunca supiste mi opinión”.