Lacalle Pou se reunió con Valeria Ripoll: los temas que abordaron y la foto que se sacaron

Luis Lacalle Pou, alejado de la escena pública, se reunió con Valeria Ripoll y la excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional publicó una foto sobre el encuentro. Ambos se sacaron una foto modo selfie en la que detrás de ellos aparece un cartel de apoyo al exmandatario: "Lacalle Pou, estamos contigo".

Quien informó sobre la instancia fue Ripoll, quien publicó en su cuenta de X: "Siempre es un gusto intercambiar ideas con el expresidente Luis Lacalle Pou. Hoy, junto a él, conversamos sobre la realidad que vive nuestro país, los desafíos del presente y la importancia de seguir trabajando con compromiso por el futuro de todos los uruguayos"

Este jueves, en el streaming En Clave País, de El País, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que Lacalle Pou "es el candidato natural" para las elecciones de 2029. Sobre su vínculo con el expresidente, a quien acompañó como secretario de Presidencia en el gobierno pasado, aseguró que es "inalterable" la confianza entre ambos, aunque hoy "él hoy está en otro proceso, fuera de la cotidianidad política". "Hablamos por teléfono, nos juntamos cada tanto a tomar mate en mi casa o la de él", agregó.

La vuelta de Lacalle Pou a la escena pública

Lacalle Pou tiene previsto volver a hablar en público el domingo 9 de agosto. Será en una actividad con la militancia blanca en el marco de los festejos por el 190° aniversario del Partido Nacional. El aniversario será el 10 de agosto. Lacalle Pou participará en un acto un día antes frente a la casa del Partido Nacional, sobre la Plaza Matriz.

Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado en la Convención Nacional del Partido Nacional. Foto: Leonardo Mainé/El País

Pese a su ausencia pública —y a que no se ha expresado al respecto—, los blancos dan por sentado que Lacalle Pou volverá a ser candidato a la Presidencia de la República en 2029. Una de sus contadas apariciones sucedió el día de las elecciones de los representantes dentro del Directorio del Partido Nacional. Allí llamó a ya “pensar en 2029”.

Otra salida, en una rueda de prensa, fue cuando defendió la compra de las OPV al astillero español Cardama, instancia en la que aseguró que Orsi “se pasó de rosca” y sostuvo que “seguramente no midió sus palabras” cuando criticó la adquisición.