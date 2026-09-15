Muerte de Hayden Panettiere: investigan una nueva pista clave y qué tomó la actriz horas antes de morir

A casi un mes de la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, la investigación sumó un dato clave que podría ayudar a determinar qué pasó con la actriz de Héroes y Nashville. La causa oficial de su fallecimiento, a los 36 años, todavía está pendiente.

Según informó este lunes el portal estadounidense TMZ, agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) trabajan ahora para reconstruir los movimientos de Panettiere en las horas previas a su muerte y determinar el origen de una serie de medicamentos que habría conseguido fuera del circuito legal. La investigación involucra a autoridades de Los Ángeles y Carolina del Sur.

Las fuentes policiales consultadas por el medio creen que Panettiere tomó la mañana de su muerte una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, un potente opioide sintético. Esa es, por el momento, la principal hipótesis de los investigadores, aunque la conclusión definitiva dependerá de los estudios toxicológicos, que todavía no fueron divulgados.

De acuerdo con TMZ, la actriz obtenía oxicodona y otros medicamentos de venta bajo receta en el mercado negro a través de un proveedor de Los Ángeles con quien mantenía contacto desde hacía tiempo. Los investigadores intentan ahora reconstruir esa relación y establecer de dónde provino la pastilla que concentra la atención de la pesquisa.

Panettiere había viajado desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur junto a Brian Hickerson, con quien mantuvo una relación intermitente. Según la reconstrucción divulgada por el medio estadounidense, habría consumido distintas sustancias durante el viaje y, a la mañana siguiente, tomó la pastilla que ahora investigan las autoridades.

La autopsia preliminar realizada por la Oficina del Forense del Condado de Greenville no detectó signos de violencia ni traumatismos que hubieran contribuido a la muerte. Hasta ahora tampoco surgieron indicios de participación de terceros y la causa y la manera del fallecimiento continúan oficialmente pendientes de nuevos estudios.

Hayden Panettiere Foto: AFP.

El 16 de agosto, los servicios de emergencia recibieron un llamado por una mujer que no respondía y se encontraba en paro cardíaco. De acuerdo con el relato de Zach Hickerson, hermano de Brian, él llegó a la vivienda después de intentar comunicarse sin éxito con la pareja y encontró a Panettiere inconsciente.

Brian Hickerson, que se encontraba en otra habitación, le administró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, mientras Zach llamó al 911. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

La presencia de Narcan en la vivienda hizo que desde el comienzo de la investigación se manejara la posibilidad de una sobredosis. Hickerson también entregó a la policía una bolsa con medicamentos de la actriz y posteriormente se reunió con agentes de la DEA como parte de la investigación. Hasta ahora no fue señalado como sospechoso.

Panettiere había hablado públicamente durante años sobre sus problemas con el alcohol y los opioides. Mientras la DEA intenta determinar el origen de los medicamentos y reconstruir sus últimos movimientos, la respuesta definitiva sobre su muerte continúa a la espera de los resultados toxicológicos.

La Nación/GDA