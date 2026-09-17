Esta vez Uruguay no pudo: Yipio perdió la final de "Gran Hermano" frente a su archienemiga y esta fue su reacción

En una noche repleta de emociones y con un récord en cantidad de votos que superó los 30 millones, la edición de Gran Hermano: generación dorada llegó a su fin y consagró a Sol Abraham como la gran vencedora. La uruguaya Yipio Pintos, en tanto, debió conformarse con el segundo lugar.

En los instantes previos a la definición, los niveles de tensión en la casa llegaron a su punto máximo. El conductor Santiago Del Moro mantuvo un último intercambio con Yipio, quien confesó la intensidad que vivía en el momento: "A unos niveles que no había sentido en mi vida, y no sé dónde carajo guardarla", lanzó con humor.

Ante esto, el conductor la contuvo y reconoció su paso por el certamen: "Te felicito, Yipio. Has hecho un camino impresionante en esa casa, descubriste una fortaleza que ni vos sabías que tenías y estás ahí en la final con otra gran competidora. Son dos grandes, son las grandes protagonistas de esta generación dorada", dijo en referencia también a Sol.

Del Moro concluyó antes de hacer una pausa: "Pase lo que pase las felicito a ambas y recuerden también, por sobre todas las cosas, que esto es ni más ni menos que un juego. Que gane la mejor, chicas, ya vuelvo".

A las 23:25, Del Moro rompió finalmente el misterio al abrir el sobre definitivo. Tras una cuenta regresiva acompañado por una tribuna multitudinaria, reveló que Sol Abraham había sido la elegida por la mayoría del público.

En cuanto pronunció el nombre, la ganadora desató una euforia total y comenzó a gritar de felicidad. En contraste, Yipio rompió en llanto y saludó a su rival y a quien fue su archienemiga a lo largo de toda la competencia con un tibio abrazo.

Sol se consagró ganadora de "Gran Hermano: generación dorada": Foto: Captura.

Antes de que Yipio cruce la puerta de salida, la emblemática voz del programa le dedicó unas palabras de despedida: "Tenés que sentirte muy feliz. Fuiste una gran jugadora. Tenés que sentirte orgullosa". Yipio sacó de su valija un collage con fotos de sus exparticipantes, y expresó sus últimas palabras dentro de la casa: "Estoy muy orgullosa y muy agradecida. Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa. Me voy feliz. Sean felices y sueñen en grande".

Tras la salida de su compañera, Sol quedó completamente sola en la casa. Antes de apagar las luces, la flamante ganadora celebró la meta alcanzada: "Valió la pena. De 43 personas quedé sola, soy la última", dijo. Y cerró al grito de "¡Jaque mate!".