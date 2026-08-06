La uruguaya Yipio ganó una casa en Gran Hermano y dedicó el premio a su padre con un emotivo recuerdo

La participante uruguaya Yisela Paola Pintos, más conocida como Yipio, protagonizó uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano Generación Dorada al convertirse en la ganadora de la casa que entregaba el reality.

La comediante no solo obtuvo el premio mayor de la competencia, sino que también consiguió el liderazgo semanal tras acertar la llave correcta.

El desafío consistía en que cada participante eligiera una llave para intentar abrir la puerta de la vivienda. Cuando llegó su turno, Yipio tomó la identificada con el número 84, una elección que, según explicó, tenía un significado muy especial.

"Por mi papá, jugaba a la timba", dijo antes de probar suerte.

Segundos después, la llave giró y la puerta se abrió y confirmó que era la ganadora. La reacción fue inmediata: gritó, se tiró al piso y celebró haciendo un "angelito", mientras sus compañeros corrían a abrazarla.

Entre lágrimas y visiblemente emocionada, levantó la vista y dedicó el triunfo a su padre: "Papá, te amo. Gracias".

Desde el estudio, el conductor Santiago del Moro celebró el momento con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Liderazgo para Yipio y la casa también para Uruguay".

Además de quedarse con la vivienda, la uruguaya obtuvo el liderazgo de la semana, un beneficio clave dentro del juego que le otorga ventajas estratégicas de cara a las próximas nominaciones y definiciones del reality.

La prueba terminó antes de que el resto de los participantes completara sus turnos, ya que Yipio encontró la llave correcta y puso fin al desafío.

Yisela Paola Pintos, conocida artísticamente como Yipio, construyó su carrera en Uruguay como comediante, humorista, creadora de contenido y referente del stand up.

Su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada impulsó su popularidad en Argentina y la convirtió en una de las participantes uruguayas con mayor repercusión de esta edición.