Todo lo que se sabe de "Gran Hermano Uruguay": el desafío de Canal 10, el casting y el programa especial

Antes de la primera prueba semanal, de que se abra la puerta de la casa y antes incluso de conocer a los participantes, Gran Hermano Uruguay ya transformó la rutina de Canal 10. Detrás del desembarco del reality más exitoso de la televisión hay meses de negociaciones, un casting que convocó a cerca de 8.000 personas y un operativo de producción sin precedentes para la televisión uruguaya.

La responsable de coordinar esa maquinaria es Susana Estavillo, productora general del programa, quien reconoce que el desafío es mucho mayor de lo que el equipo imaginó cuando el proyecto comenzó a tomar forma.

“Todo productor sueña con hacer Gran Hermano. Pero lo veíamos realmente imposible”, resume Estavillo.

La frase sintetiza un proceso que llevó más de un año, y que llegará al canal en setiembre.

“Empezamos a hablar hace un año. Al principio era un no rotundo. Porque uno se imagina Gran Hermano, el armado de una casa desde cero con presupuestos que en Uruguay no se manejan. Entonces era: 'ni sueñen’”.

La posibilidad empezó a cambiar cuando surgió una alternativa: usar la casa que ya existe en Argentina.

Estudio de "Gran Hermano: Generación Dorada". Foto: Archivo. Foto: @santidelmoro

Producción sin precedentes

Aunque Canal 10 ha realizado grandes formatos de entretenimiento, Gran Hermano es otra liga.

El primer paso para todo el equipo fue estudiar la llamada “Biblia” del formato, el documento donde están establecidos los reglamentos y procedimientos que deben seguirse en todo el mundo. “Ahí está todo y cómo tiene que funcionar. Y cuando empezás a andar, te das cuenta de que hay muchas cosas más”, dice.

Entre esas particularidades aparecen requerimientos, y hasta estructuras inéditas para la televisión local, como un comité de bienestar de los participantes y otro de ética, encargados de evaluar permanentemente las decisiones que puedan afectar a quienes viven dentro de la casa. “Son cosas que nunca habíamos tenido”.

El conductor será Eduardo “Colo” Gianarelli, mientras el primer analista anunciado es el argentino Gastón Trezeguet.

Si la producción supone un desafío enorme, el casting no fue un detalle menor. Las inscripciones comenzaron a fines de febrero y desde entonces siete productores se dedicaron a seleccionar a los futuros habitantes de la casa.

Colo Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo.

El proceso de casting

El resultado sorprendió incluso a la producción. “Se presentaron cerca de ocho mil personas”, dice. Para Estavillo, la cifra adquiere más valor porque comparativamente es más gente de la que se inscribió en Argentina y Chile.

En cada etapa, el proceso de selección se fue reduciendo. Primero quedaron unas 600 personas que fueron entrevistadas bajo estrictas medidas de confidencialidad para evitar que se cruzaran entre ellas.

Más adelante, el grupo se redujo a unas 200. “Ahí nos cuidábamos más, y en las últimas etapas los operativos de logística son grandes. Por un lado es divertido; por otro, es muy demandante”, dice.

Aunque hubo postulantes de todo el país, la representación territorial no fue un objetivo. “Hay participantes del interior y de Montevideo. No están los 19 departamentos, pero tampoco era la idea”.

El número definitivo tampoco está cerrado. “Van a ser entre 18 y 20 los participantes. No lo tenemos decidido todavía”.

Además, la producción mantiene un grupo de candidatos en reserva. “No son muchos, pero se requiere un colchoncito porque cuando llegan las instancias finales alguien se puede asustar o decide no participar. Pueden pasar cosas”.

Estudio de Telefé durante la gala de "Gran Hermano Argentina". Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla

Entre Montevideo y Buenos Aires

Aunque la convivencia se desarrollará en la casa ubicada en Argentina, toda la producción de las galas será realizada desde Uruguay.

El estudio de Canal 10 ya comenzó las obras para construir el set y las tribunas donde se desarrollarán las emisiones en vivo. “Cuando se interactúa es exactamente igual. La única diferencia es que Telefe está a ocho cuadras de la casa y nosotros estamos acá“, dice.

Para coordinar ambos frentes, parte del equipo viajará por toda la temporada. “Vamos a mandar productores para allá que van a pasar los tres meses trabajando con los asesores de Argentina”.

Mientras tanto, en Montevideo funcionará otro grupo dedicado a las transmisiones. “Acá estará el equipo para la gala, que es muy demandante. Tenemos un equipo de 25 o 30 personas, los mismos productores que ya hicieron otros formatos. Es gente muy experimentada en televisión y copada con hacer Gran Hermano“.

Un reality en toda la programación

La llegada del formato no afectará únicamente al equipo del programa. Según Estavillo, toda la programación del canal estará involucrada.

Eso incluye a los equipos de La mañana en casa y otros programas, que seguirán de cerca lo que ocurra dentro de la casa.

También habrá cambios en la estructura de emisiones. Las tradicionales galas de nominación y eliminación continuarán, aunque el canal todavía define los días exactos en que se emitirán. La principal modificación será la desaparición de La previa de Gran Hermano.

Agustín Gil y Eliana Dide, conductores de "La previa de Gran Hermano". Foto: Archivo. Foto: Captura de Canal 10

Ese espacio nació originalmente como una solución técnica para cubrir posibles demoras entre el noticiero y el comienzo del reality argentino.

“A veces tenés que cubrir media hora entre que termina el noticiero y empieza el reality, y nosotros hacemos La previa porque es el colchón para esos minutos”, dice.

Sin embargo, con el paso del tiempo terminó consolidándose como un programa propio. “Ahora La previa se transformó en un programa en sí mismo, a puro mérito de ellos”.

Con la versión uruguaya, la dinámica cambiará.

“No vamos a tener La previa. Lo que vamos a hacer va a empezar después del noticiero y al día siguiente de la eliminación vamos a tener al participante acá en el estudio para el análisis”.

Además, martes y jueves habrá debates, mientras que los viernes llegará un nuevo programa. “No va a haber La noche de los ex, porque no tenemos ediciones previas, pero vamos a estrenar El Debate, que va a conducir Eliana Dide”, dice.

