Thomas Pynchon, a los 89 años, el escritor más ermitaño del mundo tiene nueva y disparatada novela

En base a The New York Times

Se acaba de publicar en español,el primer libro en más de una década del esquivo novelista estadounidense Thomas Pynchon.

La novela, A oscuras, está publicada como todos sus libros en la colección Andanzas de la editorial Tusquets y reúne muchos de los elementos característicos de Pynchon: paranoia, espionaje, motivos musicales y extravagantes personajes más grandes que la vida que terminan metidos en problemas que los superan.

Ambientada en 1932, durante la Gran Depresión, sigue a un detective privado de Milwaukee llamado Hicks McTaggart, quien recibe la misión de encontrar a la heredera fugitiva de un imperio quesero de Wisconsin. Lo que comienza como un encargo rutinario se tuerce de manera dramática cuando McTaggart termina a bordo de un transatlántico y luego en Hungría. En su persecución de la heredera rebelde, queda atrapado en las tensiones políticas que agitan Europa del Este, enfrentándose a nazis, agentes soviéticos y contraespías británicos, además de músicos de swing, motociclistas criminales y practicantes de fenómenos paranormales.

A oscuras es el décimo libro de Pynchon y su primera obra inédita desde 2013, cuando publicó Al límite, una surrealista historia detectivesca sobre una investigadora de fraudes en el Nueva York de 2001 que se mete en problemas al comenzar a indagar en las finanzas de un multimillonario ejecutivo de una empresa de seguridad informática.

Entre esa novela y A oscuras, Paul Thomas Anderson adaptó dos libros de Pynchon al cine: Vicio propio en 2014 y Vineland convertida en Una batalla tras otra, que ganó, entre otros, el Oscar a mejor película en marzo de este año.

Pynchon consolidó su reputación como uno de los grandes de la literatura con su tercera novela, El arcoiris de la gravedad, una monumental obra posmoderna y metafísica de 760 páginas ambientada en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, publicada en 1973 y ganadora del National Book Award. En las décadas siguientes continuó deslumbrando con obras densas, humorísticas e inconfundibles como Mason & Dixon y Contraluz.

Sin embargo, después de más de seis décadas como figura de culto de la literatura, Pynchon, de 87 años, ha mantenido una vida extremadamente reservada, evitando entrevistas y apariciones públicas y dejándose fotografiar en contadas ocasiones. (Rechaza la etiqueta de “recluso”: en una ocasión, después de que un equipo de televisión lo filmara en Nueva York sin su permiso, se quejó de que ese término es utilizado por periodistas molestos porque algunas personas no quieren hablar con ellos). En ocasiones también se ha burlado de su fama de misántropo, incluso prestando su voz para un cameo en The Simpsons, donde aparecía gruñendo por un teléfono móvil con una bolsa de papel cubriéndole la cabeza.

Su hermetismo ha frustrado a académicos y periodistas, pero también ha alimentado el atractivo y el misterio que rodean su figura literaria. Muchos se sorprendieron en 2022 cuando Pynchon vendió su archivo personal a la The Huntington Library, en San Marino, California. El material incluía notas de investigación, mecanografiados, borradores y correspondencia editorial, aunque no cartas personales ni fotografías.

Es probable que A oscuras y Una batalla tras otra estén ayudando a revivir el interés y las especulaciones sobre la vida privada y el legado de Pynchon. La descripción de la novela incluida en el comunicado de prensa que anunció su publicación el año pasado sonaba sospechosamente como si hubiera sido escrita por el propio autor, y su editorial estadounidense (Penguin) confirmó que así era:

“Rodeado por una historia que no comprende y de la que no encuentra manera de orientarse ni de escapar, el único aspecto positivo para Hicks es que amanece la era de las grandes bandas de swing y, casualmente, resulta ser un excelente bailarín. Si eso bastará para permitirle volver, de algún modo y a ritmo de lindy hop, a Milwaukee y al mundo normal, que quizá ya no exista, es otra cuestión.”

