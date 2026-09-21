Cómo ver "Gran Hermano Uruguay" en vivo las 24 horas: las plataformas disponibles y todos los horarios

Gran Hermano: Uruguay abrió este domingo las puertas de su casa y las primeras conversaciones, sorpresas y reacciones de sus participantes ya empezaron a circular en redes sociales. Sin embargo, las galas de Canal 10 conducidas por Eduardo "Colo" Gianarelli no son la única forma de seguir el reality: el público también puede mirar en vivo y durante las 24 horas lo que se vive dentro de la casa.

La transmisión permanente está disponible a través de Antel TV, tanto en su sitio web como en la aplicación. Allí hay una señal exclusiva dedicada al programa, que permite acompañar la convivencia en tiempo real desde el celular, la computadora o un televisor inteligente.

Para poder verlo hay que ingresar a anteltv.com.uy o descargar la aplicación de Antel TV y seleccionar la señal de Gran Hermano: Uruguay. La propia plataforma promocionó el comienzo de la emisión con una invitación a “espiar la casa” durante las 24 horas.

Cómo mirar "Gran Hermano Uruguay" por DirecTV y DGO

Los clientes de DirecTV cuentan con una segunda alternativa. La empresa habilitó el canal 106, una señal dedicada a mostrar en vivo y de manera ininterrumpida lo que se vive dentro de la casa ubicada en Buenos Aires.

La emisión también está disponible en DGO, el servicio de streaming de DirecTV. Según informó la compañía antes del estreno, pueden acceder todos sus clientes de Uruguay, tanto a través de la televisión satelital como de la plataforma digital.

La cobertura permanente permite ver escenas que no necesariamente forman parte de las galas: las cámaras registran la convivencia cotidiana, las conversaciones, las pruebas y el desarrollo de las estrategias. Como ocurre en otras ediciones, la producción elige en cada momento cuál de los ambientes muestra y puede interrumpir la señal ante determinados anuncios o sorpresas.

Eduardo "Colo" Gianarelli en "Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

Qué días y a qué hora se emite "Gran Hermano: Uruguay"

Además de la transmisión durante las 24 horas, Canal 10 desplegó una grilla semanal alrededor del programa. Las galas principales, conducidas por Eduardo "Colo" Gianarelli, se emiten de domingo a jueves a las 21.15. Allí se desarrollan las nominaciones, las pruebas, los anuncios y las eliminaciones.

Los viernes, también a las 21.15, es el turno de Gran Hermano: El debate, con Eliana Dide. La programación se completa con Gran Hermano: Espiando la casa, conducido por Agustín Gil, que se emite de lunes a viernes a las 17.00 y los sábados a las 22.30 con una selección de los momentos destacados de la jornada.

La primera edición uruguaya de Gran Hermano cuenta con 21 participantes y tendrá placas negativas durante toda la temporada: cada semana, los espectadores votarán a quién quieren fuera de la casa.