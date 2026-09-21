Rating minuto a minuto: cómo le fue al estreno de "Gran Hermano Uruguay" en Canal 10

La primera gala de Gran Hermano Uruguay tuvo un fuerte arranque en la televisión local. La expectativa que había por el debut de la versión local del reality se vio reflejada en los números de audiencia, que consagraron al programa como el más visto de los últimos tiempos.

Según los registros de audiencia minuto a minuto, el reality de Canal 10 comenzó marcando 24 puntos de rating al inicio y alcanzó un pico de 29,3 puntos a las 22.20 horas. En promedio, el debut midió 25,7 puntos, de acuerdo con los datos de Ibope Media. Durante el mismo período, Canal 12 registró 5,2 puntos, mientras que Canal 4 alcanzó 5,4 puntos.

En Canal 12, durante el lapso en el que se emitió la gala de presentación de Gran Hermano Uruguay, se transmitieron los ciclos de humor Caraduras y Verdaderos culpables. En Canal 4, en tanto, la programación estuvo integrada por el periodístico Bichos de ciudad y Es mi sueño, el certamen de canto que conduce Guido Kaczka.

Estudio de Gran Hermano Uruguay en Canal 10. Foto: Estefanía Leal.

El estreno de la versión uruguaya del reality también superó el registro que había obtenido pocos días antes la final de Gran Hermano: Generación Dorada. La definición de la edición argentina, emitida por Canal 10 el pasado miércoles y en la que Sol Abraham se consagró ganadora, había promediado 15,25 puntos de rating Hogares, según datos de Ibope Media.

Gran Hermano Uruguay es la primera edición local del reality y tiene a Eduardo "Colo" Gianarelli como conductor. La casa recibió en su estreno a 21 participantes, que convivirán durante tres meses bajo aislamiento y serán registrados por las cámaras las 24 horas.

Tras la gala de presentación de este domingo, el juego continuará con una de sus instancias centrales: el próximo miércoles será la primera noche de nominaciones, cuando los participantes deberán votar para definir a los primeros nominados de esta temporada.