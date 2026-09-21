"Gran Hermano Uruguay" recién empezó y ya hay tres candidatas a dejar la casa: quiénes son

Gran Hermano Uruguay debutó este domingo en Canal 10 con la presentación de los 18 participantes titulares que ingresaron a la casa y de tres "aspirantes" que también se sumaron a la convivencia, aunque con una diferencia: las tres quedaron automáticamente nominadas y desde este domingo el público ya puede votar para decidir cuál de ellas abandona la competencia.

Las aspirantes son Laura Dotto, Melani Porta y Tatiana Cabrera, tres participantes con perfiles diferentes que tendrán que conseguir el respaldo de la audiencia para continuar en el programa.

🚨 ¡TENEMOS PLACA! Ya están definidos los nominados y ahora la decisión está en tus manos. 👀🔥 ¿Quién querés que abandone la casa? 🏠#GranHermanoUy pic.twitter.com/xMERO8Z80e — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Laura Dotto, de 67 años, es de Malvín Norte y llegó a la casa en condición de aspirante. Extrovertida, contó que llega a Gran Hermano después de haber vivido "la vida al revés" y definió esta experiencia como "la frutilla de la copa". Durante su presentación también reivindicó su edad y su historia de vida: aseguró que sus arrugas representan las muchas batallas que atravesó a lo largo de los años. Al haber ingresado como aspirante, Laura ya forma parte de la primera placa y puede ser eliminada por decisión del público.

¡Esta experiencia es la furtillita de la torta! 🍓💥 ¡Así es la presentación de MARÍA LAURA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/VyaEM3oKMj — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

Melani Porta, de 36 años, vive en Piedras Blancas y también ingresó como aspirante. Vive con su familia y varios animales, entre ellos patos, gallinas y hasta un pavo real. Trabaja en OSE y contó que se dedica a reparar algunas de las cañerías más grandes del país, una tarea que la llevó a desenvolverse en un ambiente mayoritariamente masculino. Se definió como una mujer fuerte y desconfiada, y aseguró que tiene muchas historias de vida para contar. Al igual que Laura, Melani quedó nominada desde su ingreso y depende del voto de la audiencia para continuar en la casa.

¡Tiene experiencia en convivir con patos, gallinas y un pavo real! 🦆🐓 ¡Así es la presentación de MELANIE en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/3SDxRB76bV — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

La tercera aspirante es Tatiana Cabrera, de 30 años y oriunda de Canelones ciudad. Desde su presentación dejó claro que su vínculo con la televisión viene desde hace tiempo. "Desde chica, amo las cámaras. Yo nací para entrar a la casa de Gran Hermano", aseguró. Su ingreso también fue bajo la condición de aspirante, por lo que integra la primera placa de nominadas y puede ser elegida por el público para abandonar la competencia.

¡Fanática de la joda y de salir con varias chicas! 🎶😎 ¡Así es la presentación de TATIANA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/dFFtrK3ejm — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

El público ya puede votar entre las tres aspirantes para definir quién deja la casa. En la gala del lunes, sus compañeros votarán para "salvar" a una de las tres. Enseguida, quedará un mano a mano entre las otras dos de donde saldrá la primera eliminada por el público de esta temporada.

Eduardo "Colo" Gianarelli en "Gran Hermano Uruguay". Foto: Estefanía Leal

El reality debutó este domingo en Canal 10 con una gala de presentación conducida por Eduardo "Colo" Gianarelli. Durante el programa ingresaron los 18 participantes titulares y las tres aspirantes, que desde el comienzo quedaron expuestas al voto de la audiencia.