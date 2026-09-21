"Gran Hermano Uruguay" recién empezó y ya hay tres candidatas a dejar la casa: quiénes son
El reality de Canal 10 presentó a los 21 concursantes que ingresaron a la casa y dejó a tres en manos del voto de la audiencia desde el comienzo de la competencia.
Gran Hermano Uruguay debutó este domingo en Canal 10 con la presentación de los 18 participantes titulares que ingresaron a la casa y de tres "aspirantes" que también se sumaron a la convivencia, aunque con una diferencia: las tres quedaron automáticamente nominadas y desde este domingo el público ya puede votar para decidir cuál de ellas abandona la competencia.
Las aspirantes son Laura Dotto, Melani Porta y Tatiana Cabrera, tres participantes con perfiles diferentes que tendrán que conseguir el respaldo de la audiencia para continuar en el programa.
🚨 ¡TENEMOS PLACA! Ya están definidos los nominados y ahora la decisión está en tus manos. 👀🔥 ¿Quién querés que abandone la casa? 🏠#GranHermanoUy pic.twitter.com/xMERO8Z80e— Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026
Laura Dotto, de 67 años, es de Malvín Norte y llegó a la casa en condición de aspirante. Extrovertida, contó que llega a Gran Hermano después de haber vivido "la vida al revés" y definió esta experiencia como "la frutilla de la copa". Durante su presentación también reivindicó su edad y su historia de vida: aseguró que sus arrugas representan las muchas batallas que atravesó a lo largo de los años. Al haber ingresado como aspirante, Laura ya forma parte de la primera placa y puede ser eliminada por decisión del público.
¡Esta experiencia es la furtillita de la torta! 🍓💥 ¡Así es la presentación de MARÍA LAURA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/VyaEM3oKMj— Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026
Melani Porta, de 36 años, vive en Piedras Blancas y también ingresó como aspirante. Vive con su familia y varios animales, entre ellos patos, gallinas y hasta un pavo real. Trabaja en OSE y contó que se dedica a reparar algunas de las cañerías más grandes del país, una tarea que la llevó a desenvolverse en un ambiente mayoritariamente masculino. Se definió como una mujer fuerte y desconfiada, y aseguró que tiene muchas historias de vida para contar. Al igual que Laura, Melani quedó nominada desde su ingreso y depende del voto de la audiencia para continuar en la casa.
¡Tiene experiencia en convivir con patos, gallinas y un pavo real! 🦆🐓 ¡Así es la presentación de MELANIE en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/3SDxRB76bV— Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026
La tercera aspirante es Tatiana Cabrera, de 30 años y oriunda de Canelones ciudad. Desde su presentación dejó claro que su vínculo con la televisión viene desde hace tiempo. "Desde chica, amo las cámaras. Yo nací para entrar a la casa de Gran Hermano", aseguró. Su ingreso también fue bajo la condición de aspirante, por lo que integra la primera placa de nominadas y puede ser elegida por el público para abandonar la competencia.
¡Fanática de la joda y de salir con varias chicas! 🎶😎 ¡Así es la presentación de TATIANA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/dFFtrK3ejm— Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026
El público ya puede votar entre las tres aspirantes para definir quién deja la casa. En la gala del lunes, sus compañeros votarán para "salvar" a una de las tres. Enseguida, quedará un mano a mano entre las otras dos de donde saldrá la primera eliminada por el público de esta temporada.
El reality debutó este domingo en Canal 10 con una gala de presentación conducida por Eduardo "Colo" Gianarelli. Durante el programa ingresaron los 18 participantes titulares y las tres aspirantes, que desde el comienzo quedaron expuestas al voto de la audiencia.
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