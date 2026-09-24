Condenaron al adolescente de 17 años que asesinó a golpes a una mujer de 69 en Florida

La Justicia condenó a un adolescente de 17 años que asesinó a una mujer en la localidad floridense de Cardal. El hecho tuvo lugar el pasado viernes 4 de setiembre, día en el que la víctima fue hallada en su casa sin vida.

La Fiscalía Departamental de Florida de 1er Turno encontró al menor como "autor de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como homicidio especialmente agravado por haberse cometido inmediatamente después de otro delito".

Según informó Fiscalía, durante la audiencia que tuvo lugar el pasado miércoles el adolescente admitió los hechos y su responsabilidad en el crimen. En cuanto a su condena, la Justicia dispuso que el menor sea internado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por siete años y seis meses.

Accesos a Cardal. Foto: captura Google Maps.

El caso

La víctima, una mujer de 69 años, fue hallada sin vida por su pareja en Cardal. Los indicios apuntaban a que su muerte se había dado de manera violenta, ya que se encontraron varias manchas de sangre en la escena del crimen.

De acuerdo al comunicado de Fiscalía, el ahora condenado había concurrido a la casa de la víctima en el marco de un conflicto vinculado al dinero. Allí, se produjo una disputa en la que la mujer fue agredida a golpes en la cabeza por el adolescente mediante el uso de distintos objetos. Las heridas provocaron "múltiples traumatismos craneofaciales que determinaron su fallecimiento", detallaron.

Según pudo saber El País en base a fuentes policiales, el adolescente tendría un parentesco con el exesposo de la víctima.

Asesinaron a un hombre de 32 años y un amigo suyo se fue de la escena en un taxi

La Policía investiga un homicidio en Mac Eachen y Capitán Videla, en Parque Batlle durante la madrugada de este jueves. La víctima era un hombre de 32 años que tenía cinco antecedentes penales y hasta ahora no se sabe quién lo mató, aunque en la escena del crimen había un amigo de la víctima que dio su versión de los hechos.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo indicaron a El País que este testigo declaró luego de ser detenido en Malvín Norte, a donde llegó en un taxi que paró tras el crimen.

Policía Científica. Foto: Estefanía Leal/El País.

Según dijo, ambos iban en un auto, detuvieron la marcha y fue entonces cuando se aproximó un hombre que efectuó un disparo y mató a la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo junto al auto. Del presunto asesino no se sabe nada aún.

Siempre en la versión de este amigo de la víctima, tras el crimen salió corriendo y pidió un taxi. Mediante las cámaras de videovigilancia la Policía comprobaron esta situación y con GPS lograron localizar el vehículo y entrevistar al conductor. Este contó dónde dejó al pasajero, que finalmente fue ubicado en Iguá y pasaje 124, en Malvín Norte; fue trasladado a la base de Investigaciones.

Las circunstancias del crimen aún están bajo investigación y se deberá corroborar que lo que declaró el testigo sea cierto. Ahora el caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, que cuenta con el apoyo de Policía Científica y el departamento de Homicidios de la Policía.