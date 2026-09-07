Investigan muerte de hombre que falleció en centro del Sinae para personas en situación de calle en La Aguada

La Policía investiga la muerte de un hombre de 55 años ocurrida dentro de un centro de evacuación gestionado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en el barrio La Aguada.

La víctima pasó la noche en el refugio y la información primaria indica que no presentaba lesiones violentas, pero la autopsia determinará las causas de la muerte, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales.

En principio, las autoridades manejan como principal hipótesis que se trató de una muerte natural. No obstante, efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar para hacer un relevamiento y las pericias correspondientes.

Durante los trabajos de Científica, quienes se encontraban en el refugio fueron evacuados. El local está ubicado en la calle César Díaz, esquina Cuareim.

De acuerdo con lo manifestado por un testigo, la víctima había sido vista con vida aproximadamente a la medianoche. Las actuaciones fueron documentadas mediante cámara corporal y se puso el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes.

Investigan tres homicidios

La Jefatura de Policía de Canelones informó de un homicidio que se registró en la localidad de Pando y se transformó en el tercer crimen del fin de semana en Uruguay, luego de uno en Puntas de Manga (Montevideo) y otro en Cardal (Florida).

Según el parte policial, el Departamento de Homicidios y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II, bajo la dirección Fiscalía, investigan el crimen de un joven de 29 años que tenía antecedentes penales. Ocurrió dentro de una vivienda en Juan Antonio González y Salvador de Marchi.

Efectivos policiales concurrieron al lugar tras ser alertados sobre un herido de arma de fuego dentro de una casa sobre las 20:30 del domingo. Cuando llegaron encontraron a la víctima con heridas en el cráneo y en el tórax. Si bien fue trasladado a un hospital y se le brindó asistencia médica en un CTI, horas más tarde se constató su fallecimiento. Ahora se intenta determinar las circunstancias del asesinato y encontrar a los responsables.

Patrullero de Policía Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Avanza la investigación por el asesinato de una mujer en Cardal

Por otro lado, la Policía sigue trabajando en el esclarecimiento de un crimen en Cardal. Allí fue asesinada una mujer de 69 años. El pasado sábado la Jefatura de Policía de Florida informó que un hombre denunció que fue hasta la casa de su pareja y encontró desorden.

El hombre dijo que estaba trabajando en el campo y que la llamó en reiteradas oportunidades, y como ella no atendía fue hasta la casa. La Policía llegó a la escena y encontró muerta a la mujer, y un diagnóstico médico determinó que se trató de una muerte violenta.

Según supo El País en base a fuentes policiales, del relevamiento criminalístico y recolección de indicios surgieron elementos a ser cotejados. La investigación determinó que algunas prendas halladas en la escena pertenecen a un adolescente de 17 años que tendría un parentesco con un exesposo de la víctima (que no es el hombre que estaba trabajando en el campo y denunció la situación).

Todavía no se estableció cuál es el nivel de parentesco, aunque en base a la recolección de información y el cotejo en redes sociales "se pudo trabajar sobre esas pistas firmes". Ahora resta saber en qué desembocará esta investigación.

Investigan el asesinato de un hombre de 38 años en Puntas de Manga

En tanto, un hombre de 38 años fue asesinado a tiros durante la madrugada del pasado sábado en el cruce de la avenida José Belloni y Canope. El individuo se encontraba en la zona cuando personas con el rostro cubierto lo atacaron a tiros.

Según informó la Jefatura de Montevideo en un comunicado, personal policial se encontraba haciendo patrullaje en el área cuando escucharon detonaciones de arma de fuego y vieron a varias personas corriendo en las inmediaciones.

Al llegar al cruce, los efectivos hallaron al hombre tendido en la calle con heridas de arma de fuego y acompañado de una mujer. La Policía lo trasladó a una policlínica cercana, donde falleció.

De acuerdo al parte policial, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos individuos con el rostro cubierto. Los atacantes se trasladaban en una camioneta desde la que realizaron los disparos para luego huir de la zona.

La Policía preservó la escena, donde se hallaron cinco vainas así como impactos de disparos en dos vehículos que se encontraban en el lugar.