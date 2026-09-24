La Policía investiga la muerte de un hombre retenido por vecinos que lo señalaban por atentado al pudor

La Policía de Salto investiga un episodio ocurrido en la tarde de este miércoles en el barrio Fátima, al norte de la ciudad capital. Un hombre murió luego de ser detenido por civiles que lo acusaban de haber cometido un atentado violento al pudor.

Según supo El País en base a fuentes policiales, los dos civiles que detuvieron al hombre quedaron detenidos y se investiga cómo fue el arresto ciudadano y cuál fue la causa de muerte. Las indagatorias primarias indican que lo persiguieron y detuvieron luego de que el sujeto se masturbara en un lugar en el que había niños, según consignó Telemundo. Fuentes policiales afirmaron a El País que el hombre padecía trastornos psiquiátricos.

El arresto ciudadano ocurrió sobre las 19:00 en el cruce de la avenida Enrique Amorim y Juncal. Al rato llegaron los efectivos de la Policía y cuando lo esposaron constataron que el sujeto tenía poco pulso y no reaccionaba.

Por su estado de salud en ese momento, el hombre fue llevado rápidamente hasta el Hospital de Salto, donde falleció. La Fiscalía de turno de Salto determinó que los dos aprehensores del hombre fallecido fueran detenidos para ser indagados y ahora continúan las actuaciones.