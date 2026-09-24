Un incendio en un galpón de velas en el Cerrito de la Victoria dejó a una persona con quemaduras

Un incendio tuvo lugar este jueves en un galpón donde se almacenaban velas ubicado en las calles Manuel Meléndez y Rafael Hortiguera, en el barrio Cerrito de la Victoria de Montevideo. Una persona resultó con quemaduras a causa de las llamas.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con Bomberos, el incendio tuvo su inicio sobre las 19:30 horas.

En el lugar, se desplegaron tres camiones cisterna de bomberos. La persona que resultó herida fue trasladada a un centro de salud y se desconoce su condición.

En imágenes del citado medio se puede apreciar cómo el personal de Bomberos quita chapas y otros escombros de la zona del incendio.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO | Incendio en un lugar de acopio de velas ubicado en el Cerrito de la Victoria. Una persona resultó herida y fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Informa los detalles desde el lugar @diegopirizg. pic.twitter.com/7eT3kx2nhk — Telenoche (@TelenocheUy) September 24, 2026

Incendio en Rafael Melendez y Rafael Hortiguera, en el barrio Cerrito de la Victoria. Foto: captura Telenoche (Canal 4).

Una tarrina con producto químico se prendió fuego en Belvedere

Personal de la Dirección Nacional de Bomberos debió acudir en la tarde del pasado miércoles al barrio Belvedere (Montevideo) tras un incendio ocurrido dentro de una planta de industria química, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de Bomberos.

En el establecimiento, ubicado cerca de Avenida General Eugenio Garzón y Caazapá, se prendió fuego una tarrina que contenía aproximadamente 200 litros del producto químico pirimifos-metil.

Una vez los bomberos llegaron al lugar, el fuego estaba ya casi extinguido. No obstante, el calentamiento del producto generó vapores potencialmente tóxicos, por lo que se debió establecer un perímetro de seguridad y evacuar a todos los trabajadores.

Bomberos combatiendo incendio Foto: Archivo El País

A causa del accidente laboral y estos vapores, tres empleados debieron recibir asistencia médica y luego ser trasladados al hospital del Banco de Seguros del Estado para ser evaluados.

Una vez fueron evacuados los presentes, personal especializado de Bomberos enfrió la tarrina y continuó con otras tareas correspondientes.