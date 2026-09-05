Un hombre resultó herido con quemaduras de primer y segundo grado tras incendio en tres viviendas de El Cerro

Un hombre resultó herido con quemaduras de primer y segundo grado en la madrugada de este sábado tras un incendio en El Cerro, Montevideo.

Según información de Bomberos, el incendio se dio sobre las 5:50 de la madrugada en tres viviendas, ubicadas en un mismo terreno, en la calle Dinamarca esquina China.

El hombre lesionado fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado a un centro asistencial. También se solicitó asistencia médica para otras personas que presentaron malestar y descompensaciones a raíz de la situación.

El incendio generalizado en las tres fincas, construidas en mampostería y con cubierta liviana, también se propagó hacia propiedades linderas y debieron evacuar como medida de precaución.

En una vivienda cercana afectó parte del patio, un pequeño galpón y una habitación destinada a dormitorio.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, personal policial, UTE y servicios de emergencia médica. Aún no se pudo determinar el origen del incendio.