Un hombre resultó herido con quemaduras de primer y segundo grado tras incendio en tres viviendas de El Cerro
El incendio se dio sobre las 5:50 de la madrugada en tres viviendas, ubicadas en un mismo terreno, en la calle Dinamarca esquina China.
Un hombre resultó herido con quemaduras de primer y segundo grado en la madrugada de este sábado tras un incendio en El Cerro, Montevideo.
Según información de Bomberos, el incendio se dio sobre las 5:50 de la madrugada en tres viviendas, ubicadas en un mismo terreno, en la calle Dinamarca esquina China.
El hombre lesionado fue asistido en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado a un centro asistencial. También se solicitó asistencia médica para otras personas que presentaron malestar y descompensaciones a raíz de la situación.
El incendio generalizado en las tres fincas, construidas en mampostería y con cubierta liviana, también se propagó hacia propiedades linderas y debieron evacuar como medida de precaución.
En una vivienda cercana afectó parte del patio, un pequeño galpón y una habitación destinada a dormitorio.
En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, personal policial, UTE y servicios de emergencia médica. Aún no se pudo determinar el origen del incendio.
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