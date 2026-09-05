Prisión preventiva para cinco detenidos por la incautación de 400 kg de droga en Artigas; otros dos a disposición de la Justicia

Cinco de los siete detenidos por la incautación de 400 kg de droga en Artigas fueron formalizados con prisión preventiva por seis meses. Otros dos detenidos continúan a disposición de la Justicia.

Este viernes el Ministerio del Interior convocó a una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre la “Operación Polux” que permitió incautar más de 400 kilos de droga arrojados desde una avioneta en el departamento de Artigas.

El titular de la cartera, Carlos Negro, comentó que el resultado devino de una investigación que comenzó en el pasado mes de febrero, cuando la Policía comenzó a monitorear la actividad de las personas vinculadas al caso tanto en Artigas como en Salto.

Tres de los detenidos -de 23, 28 y 36 años, sin antecedentes penales- fueron formalizados por "un delito de asociación para delinquir en calidad de autores en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, especialmente agravado, en la modalidad de importación en calidad de co autores"

A otro de los hombres, de 33 años y con antecedentes por lesiones personales, transporte y tenencia de estupefacientes, se lo formalizó por "un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de organización de actividades de narcotráfico en calidad de autor".

A un quinto detenido, de 19 años sin antecedentes, se le imputó "un delito de asociación para delinquir en calidad de autor, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas especialmente agravado, en la modalidad de importación, en calidad de co autor y un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos en calidad de autor, todos en régimen de reiteración real".

Las actuaciones continúan esta jornada.

"Vínculo con Marset"

Durante la conferencia de prensa de este viernes el comisario general Pablo Lotito dijo que trata de una estructura criminal “muy compleja”. Si bien la banda es uruguaya, tiene vínculos “evidentes” con el extranjero.

Conferencia del ministro del Interior, Carlos Negro, junto a autoridades policiales. Foto: Ministerio del Interior.

Tras los trabajos de inteligencia, se pudo identificar una zona rural cercana a Baltasar Brum (Artigas) como probable lugar para el aterrizaje de un cargamento de estupefacientes.

El jueves, día del operativo, los efectivos policiales desplegados en dicha zona detectaron el sobrevuelo de una avioneta y varios bultos cayendo de ella, mientras que los integrantes de la banda aguardaban para recogerlos.

Así se interceptaron tres vehículos en el lugar y, simultáneamente, se realizaron 11 allanamientos en Salto, logrando la detención de siete personas involucradas.

Entre ellos estaba el líder de la organización, un hombre de 40 años que en el año 2019 fue detenido con 800 kilos de cocaína en Ciudad de la Costa (Canelones), y condenado por ello, recordó el comisario.

Y advirtió: “Tenía vínculos con (Sebastián) Marset, y no se descarta que ahora los siga teniendo”.

La droga finalmente incautada está compuesta por 300 kilos de cocaína y 100 kilos de pasta base, las dos de origen peruano, indicó Negro.

Su valor aproximado asciende a unos US$ 3 millones en el mercado uruguayo y US$ 14 millones en el mercado europeo. En total, equivalen a unas 2 millones de dosis para el consumo.

Se presume que la cocaína tenía como destino su exportación a otro país, mientras que la pasta base sería para el consumo interno, desarrolló Lotito. Aclaró sobre lo último que podría no ser el caso, ya que se detectaron envíos de pasta base a Europa.

En el operativo también se incautaron seis vehículos, un arma de fuego, nueve celulares, una moto de agua, 23 tarrinas de combustible de aviación, dispositivos handy y 1 DVR.