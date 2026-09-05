Corte Electoral dice tener una “definición muy clara y contraria” al voto electrónico

La Corte Electoral tiene una "definición muy clara y contraria" al voto electrónico. Así lo aseguró la pasada semana el ministro Juan Máspoli, perteneciente al Partido Colorado, en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

"Lo que está bien, no lo cambies. Lo que funciona, no lo arregles. Ese es el principio fundamental", continuó ante los legisladores que estudian la Rendición de Cuentas.

Máspoli señaló que el sistema uruguayo "es de referencia y excelencia a lo largo y ancho de América Latina". Por eso, cree que se debería "tener sumo cuidado si algún día" se entra por el camino del voto electrónico.

En esa línea, remató: "Esta Corte, por ahora, no lo tiene planeado".

Antes, el senador blanco Sergio Botana había dicho que no quería "pasar a sistemas electrónicos de votación" ni quería "perder los delegados partidarios en las distintas mesas", en el contexto de la justificación de la necesidad de inversión para la Corte Electoral en la Rendición.

Por su parte, el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, hizo hincapié en que la "austeridad" ha regido a lo largo de la historia en la institución y que, en esta gestión, es la política que han "llevado adelante en materia de recursos con los que cuenta el organismo".

Uno de los pedidos de la Corte Electoral en la Rendición de Cuentas es la actualización del sistema informático que utilizan, denominado Proteo. En su momento, "supuso la informatización de la inscripción cívica, para las renovaciones y, fundamentalmente, para los traslados", dijo Penco. Pero precisa cambios "porque ya tiene 20 años de existencia y es imprescindible, sobre todo en momentos en que el Estado está sufriendo hackeos o ataques cibernéticos de diverso tipo"