Siniestro fatal en Piriápolis: octogenario murió luego de que auto en el que viajaba chocara contra una finca
En la finca se constataron daños en un portón, resultando ileso su responsable. No se registraron personas lesionadas en el lugar. La conductora del vehículo, de 69 años, resultó ilesa.
Un hombre de 86 años murió tras un siniestro de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes en la intersección de las calles Zufriategui y Piedras, en Piriápolis (Maldonado).
Mediante llamado al servicio de emergencias 911, se tomó conocimiento de un siniestro de tránsito en el que un automóvil impactó contra una finca, según reportó la Jefatura de Policía de Maldonado.
Al lugar concurrió personal policial, constatando que el vehículo, un auto marca Renault, era conducido por una mujer de 69 años, quien resultó ilesa. Su acompañante, un hombre de 86 años, fue asistido por una unidad de emergencia médica, cuyo médico a cargo constató su fallecimiento.
En la finca se constataron daños en un portón, resultando ileso su responsable. No se registraron personas lesionadas en el lugar. Se investigan las circunstancias del siniestro.
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