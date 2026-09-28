IMM anunció nuevos cursos gratuitos en el mes de octubre: cuáles son los requisitos y cómo anotarse

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó acerca de la apertura de nuevos cursos en el Centro de Desarrollo Económico Local (Cedel) del barrio Casavalle, ubicado en las calles Enrique Amorín y Julio Suárez.

Los dos cursos estarán enfocados en “upcycling” y tratamiento de residuos de obras de construcción, y comenzarán durante la primera semana de octubre.

Cómo me anoto en el curso gratuito de upcycling de Cedel Casavalle

Esta serie de clases, que forma parte del proyecto “Todo se transforma”, apunta a la formación de mujeres independientes en el área de confección de vestimenta sustentable y diferenciada. Esta técnica busca desarrollar una oferta de productos más atractivos bajo la línea del reciclado de objetos.

El curso, orientado a mujeres con conocimientos básicos de confección, iniciará el sábado 3 de octubre. Las clases serán dictadas en el Cedel Casavalle, los viernes y sábados de 09:00 a 13:00 horas, durante un mes.

Por último, aquellas personas interesadas pueden inscribirse mediante el formulario web que ya se encuentra disponible en este enlace .

Proyecto de reciclaje textil basado en de tela vaquera o jean Foto: Canva.

Curso de tratamiento de residuos de construcción: horarios y requisitos de inscripción presencial

En el caso del segundo curso, el objetivo radica en brindar herramientas para entender los residuos de obra como un material que aún puede ser recuperado y reincorporado a nuevos procesos. Las clases abordarán el tratamiento y la variación de estos residuos, apostando por el avance de nuevos modelos de economía circular.

Realizadas junto a la Secretaría de Empleabilidad y el Departamento de Desarrollo Ambiental, estas clases están dirigidas a personas mayores de 18 años sin género en particular.

En ese sentido, el curso contará con dos grupos en horario vespertino. Mientras el grupo 1 tendrá clases los días lunes y miércoles, el grupo 2 las tendrá durante los días martes y jueves. No obstante, estas clases tienen un método de inscripción presencial en el Cedel Casavalle, los días 28, 29 y 30 de setiembre, de 12:00 a 14:00 horas.

En caso de contar con consultas al respecto de cualquiera de estos cursos, el centro cuenta con vías de contacto a nivel telefónico 1959 9579 o 092 104 099 y a nivel de correo electrónico a través de cedelcasavalle@imm.gub.uy .