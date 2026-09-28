IMM organiza viaje gratuito a Maldonado para adultos mayores: requisitos y fecha para anotarse

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó de un nuevo paseo gratuito enfocado en personas mayores. En esta oportunidad, la actividad se centrará en un paseo hacia el departamento de Maldonado.

Según lo detallado por el organismo, el paseo se realizará durante la jornada del viernes 23 de octubre de 2026, a las 08:00 horas en la explanada de la IMM.

Quiénes se pueden anotar al paseo de la IMM por Maldonado

En este caso, la Intendencia decretó que las postulaciones para participar de este paseo se deberán realizar únicamente en formato presencial, teniendo que retirar su número en la Secretaría de Personas Mayores, ubicada en el piso 1 del Edificio Central, en la calle Soriano 1426.

En lo que respecta a la modalidad de postulación, el organismo describe que este viaje gratuito estará dispuesto tan solo para personas mayores de 60 años y que tengan la capacidad de ser autónomas.

Grupo de personas mayores forman parte de un viaje en el interior de Uruguay. Foto: Intendencia de Montevideo.

Además, se aclara que solo se podrá inscribir la persona que se presente a la Secretaría de Personas Mayores de manera presencial, no permitiendo la postulación de más personas. En ese contexto, se prevé un total de 44 personas seleccionadas para participar del paseo, mediante un sorteo entre todos los postulantes, que contará con la presencia de un escribano, según informa el organismo.

La fecha de postulación se realizará exclusivamente durante el lunes 5 de octubre de 2026, de 10:00 a 14:00 horas. Mientras que el sorteo se estableció para el martes 6 del mismo mes, aunque sin hora ni lugar a confirmar aún.

Una pareja de adultos mayores camina de la mano cerca de la costa de Maldonado. Foto: Intendencia de Montevideo.