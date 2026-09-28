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¿Embudo o germen de tornado? Meteorólogo explicó extraña nube que se reportó durante la tormenta en Uruguay

Mario Bidegain señaló que "no se han denunciado daños por tornados", posiblemente porque la nube no tocó tierra. Se registró en la zona del litoral cuando había mucha inestabilidad en la zona.

El País
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28/09/2026, 09:01
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Mientras algunas zonas de Uruguay registraban fuertes tormentas, desde el litoral oeste se reportó la aparición de una extraña nube que causó curiosidad en usuarios de redes sociales durante la noche del domingo. Se trató, según el meteorólogo Mario Bidegain, de un "embudo o germen de tornado".

La situación fue replicada por el usuario Matias Clima Meteo, quien se describe como un "observador aficionado" de fenómenos meteorológicos. En su cuenta de X publicó pasadas las 20:00 del domingo: "URGENTE. Ahora en Young (Río Negro) nube embudo, si toca tierra se considera tornado".

Luego publicó otro video e indicó que la misma situación fue vista desde Guichón (Paysandú).

Consultado por El País, Bidegain explicó que las imágenes corresponden a una hora del día en que "había mucha inestabilidad en toda la región". "No se han denunciado daños por tornados, posiblemente porque no tocó tierra", señaló.

Aclaró que "lo que se ve en imágenes es un embudo o germen de tornado", que son "básicamente lo mismo". "Un tornado siempre está generado a partir de una nube cumulonimbus, nube de gran desarrollo vertical", concluyó.

Inumet emite una alerta naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas para este lunes

Anuncian lluvias y fuertes vientos en Montevideo previo a un marcado descenso térmico a mediados de semana

Uruguay atraviesa horas de inestabilidad, fundamentalmente en el norte, donde las lluvias prácticamente no han cesado en los últimos días. En paralelo a la emisión de una alerta meteorológica naranja y otra amarilla en la mañana de este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene un aviso especial que advierte por inclemencias que continuarán "afectando principalmente el norte del territorio".

"Los acumulados de precipitación más significativos en todo el evento se esperan en el norte del país, con valores estimados entre 80 y 120 mm", añade la publicación, que señala que "en zonas de tormentas podría registrarse caída de granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica".

Anuncian lluvias y fuertes vientos en Montevideo previo a un marcado descenso térmico a mediados de semana

¿Cuándo vuelve a llover en Montevideo?

No solo el norte se verá afectado por inclemencias. Según Inumet, el martes "se espera un aumento en el gradiente de presión que generará vientos fuertes y persistentes del suroeste con valores entre 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h", y "este sistema afectará principalmente las zonas costeras del sur (lo que incluye a Montevideo) y el este".

Estado del tiempo. Marea alta y vientos en la rambla de Montevideo. Foto: Archivo El País
Marea alta y vientos en la rambla de Montevideo.
Foto: Archivo El País

No obstante, en Montevideo no solo se esperan fuertes vientos. En el pronóstico de Inumet para el área metropolitana ya se prevén precipitaciones aisladas este lunes, como ocurrió durante el domingo. El martes se espera que las lluvias sean un poco más intensas y que haya tormentas, y además se pondrá ventoso, con rachas de 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores.

La temperatura irá bajando: la mínima el lunes será de 14° y la máxima de 21°, el martes pasará a 14° y 19° y el miércoles a 11° y 16°, ya sin lluvias ni vientos fuertes.

Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

El meteorólogo Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de Meteoblue que indica que habrá una mejora temporaria este lunes en Montevideo y que volverán las lluvias el martes con ráfagas de viento de 60 y 80 kilómetros por hora, fundamentalmente en la tarde.

También mostró otro pronóstico que indica que una "baja presión atmosférica" se va a desplazar desde el litoral argentino hacia Uruguay el martes y "se internará en el océano Atlántico". "Para las 21:00 horas del martes, el centro se situará frente a Punta del Este provocando fuertes vientos del sur y suroeste (60/80 km/h) sobre la costa uruguaya", apuntó el especialista.

El pronóstico para hoy lunes 28 de setiembre de 2026, según Inumet: alta nubosidad, lluvias y actividad eléctrica

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