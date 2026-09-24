BROU anunció que dará de baja las tarjetas Maestro en noviembre: cómo pedir las nuevas Mastercard

El Banco República (BROU) anunció que el próximo 1º de noviembre dejarán de funcionar las tarjetas de débito Redbrou Maestro para clientes residentes en Uruguay. El servicio será dado de baja “para compras, retiros y demás acciones”, señalaron en una comunicación oficial.

Así, el Brou culminará un proceso de migración iniciado en el 2023 hacia las tarjetas Mastercard Débito, según explicó en su momento la gerente general Mariela Espino en entrevista con El País.

Por qué se hizo el cambio

Estas nuevas tarjetas, explicó el banco, cuentan con tecnología EMV (el chip incrustado) y también son contactless -sin contacto con los dispositivos de pago electrónico- por lo que son más seguras que las Redbrou Maestro en las compras presenciales.

En comparación con la banda magnética que tienen las tarjetas a dar de baja, las contactless reducen las chances de clonación de la tarjeta y otros tipos de fraudes.

Las nuevas Mastercard Débito también son ampliamente aceptadas para compras internacionales y para el retiro de dinero en otros países, afirmaron. En cuanto a las compras online, y además de aceptarse en las plataformas de Uruguay, se pueden usar para pagos en Uber, Netflix, Spotify, HBO Max, Disney Plus, Booking y Airbnb.

Tarjeta de BROU Mastercard Débito. Imagen: generada por inteligencia artificial

Cómo pedir la Mastercard Débito y cuánto sale

La nueva tarjeta se puede pedir tanto de forma presencial en cualquiera de las sucursales del país, como de manera remota en la plataforma de eBROU.

Para la segunda opción, los clientes deben seguir estos pasos: ingresar a eBROU / seleccionar Operar / Tarjetas de Débito / Solicitud Tarjeta Mastercard / elegir la tarjeta BROU Mastercard Débito / asociar la cuenta a la tarjeta / elegir recibirla en domicilio, terminales de impresión de tarjetas o en una sucursal / confirmar con tus datos.

Cuando el cliente ya tenga la tarjeta en mano, debe activarla y cambiarle el PIN. Además de en los cajeros automáticos, se puede hacer en la aplicación de celulares eBROU.

Sacar la tarjeta no tiene costo de tenencia ni renovación. No obstante, a la cuarta impresión de una tarjeta -en caso de hurto o extravío- se debe abonar 45 UI. Para las compras en el exterior se cobra un 3% del monto comprado.