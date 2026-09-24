Suben los termómetros en Uruguay antes de la llegada de lluvias de hasta 200 milímetros en algunas zonas

El pronóstico del tiempo para Uruguay marca que a partir de este jueves ascenderán rotundamente las temperaturas y que luego llegarán algunas lluvias que afectarán fundamentalmente al norte del país, aunque también tendrán lugar en Montevideo.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió un pronóstico del modelo GFS que indica que este jueves habrá 23°C en Montevideo y el viernes 25°. Luego las temperaturas descenderán hacia el fin de semana.

Ascenso de #temperaturas máximas para JUE24 (izq) y VIE25 (der) según #GFS. Se esperan 23° y 25°C sobre #Montevideo (URU) y 24° y 26°C sobre #CABA (ARG). Las temperaturas descienden para el finde. pic.twitter.com/04NyH5cFvF — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 24, 2026

Otro modelo, en este caso el de Inmet, instituto de meteorología de Brasil, indica que la lluvia prevista de aquí al miércoles que viene es de entre 100 y 200 milímetros acumulados en el norte y de menor relevancia en el sur. En Montevideo caerán entre 10 y 30 milímetros.

#Lluvia acumulada (mm) prevista por Cosmo7 (@inmet_) de JUE24 a MIE30 set. Se esperan montos máximos 100-200 mm al Norte #Uruguay y Rio Grande do Sul (#Brasil). Estarían afectadas cuencas de los ríos Tacuarembó, Yí, Negro y Cuareim. pic.twitter.com/phKqKikTlF — Mario Bidegain (@mario_bidegain) September 24, 2026

Su colega Guillermo Ramis indicó en Informativo Sarandí (AM 690) que este jueves la temperatura máxima será de 24° y el viernes de 23°, pero que el fin de semana "se va a estabilizar en 19°" y que "la semana que viene va a andar entre 17° y 20°".

Habrá períodos de nubosidad y de cielos despejados hasta el domingo y para el lunes se esperan "algunos chaparrones, poca cosa, dos milímetros". Para el martes sí se espera un panorama "más complicado" también con lluvia en la capital. Ya el miércoles, según Ramis, no lloverá pero estará nuboso y ventoso.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Pronóstico del tiempo de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) tiene en su pronóstico para Montevideo y el área metropolitana que este jueves habrá 8° de mínima y 23° de máxima con períodos de nubosidad, el viernes 13° y 23° con baja probabilidad de precipitaciones y el sábado 10° y 22° nuevamente con períodos de nubosidad.

Para el domingo Inumet pronostica 10° de mínima y 22° de máxima, con probabilidad media de lluvias. Hacia el lunes la probabilidad de lluvia sube a alta y la mínima será de 14° y la máxima de 20°. El martes también hay altas chances de precipitaciones y la temperatura oscilará entre 14° y 18°.

En el norte del país Inumet espera precipitaciones todos los días desde el sábado hasta el martes, con temperaturas más altas que en la capital y que pueden alcanzar hasta 29°.