El pronóstico para el jueves 24 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 24 de setiembre de 2026, Uruguay tendrá una jornada con temperaturas mínimas de 2°C y máximas de 24°C, con mañanas frías y una tarde de gradual recuperación en buena parte del país.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana clara a algo nubosa, con neblinas y viento del noreste y norte de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo pasará a algo nuboso con períodos de nuboso, mientras el viento seguirá del noreste y norte de 10 a 30 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 24°C.

Para el noreste, la mañana presentará cielo claro a algo nuboso, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla, con viento del noreste y norte de 10 a 20 km/h. Durante la tarde/noche, habrá cielo algo nuboso con períodos de nuboso, nuevamente con neblinas y bancos de niebla, y viento del sector norte de 10 a 30 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 24°C.

En el suroeste, la mañana irá de nubosa a algo nubosa con neblinas, viento del norte y noroeste de 10 a 30 km/h y ráfagas de 40 a 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, persistirán las neblinas y el viento del norte y noroeste soplará de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en la costa, con mínima de 5°C y máxima de 23°C.

En el centro-sur, el inicio del día será nuboso con períodos de algo nuboso, acompañado por viento del sector norte de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con viento del sector norte de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con mínima de 4°C y máxima de 23°C.

Nubes, clima, nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa con períodos de algo nuboso, heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla; el viento será del sector norte de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. En la tarde/noche predominará el cielo algo nuboso y nuboso, continuarán las neblinas y bancos de niebla, y el viento será del sector norte de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h en la costa, con mínima de 2°C y máxima de 21°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará nubosa con períodos de algo nuboso y viento del noroeste de 10 a 30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche, el cielo quedará algo nuboso y nuboso, con viento del noroeste de 20 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 21°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa con períodos de algo nuboso, con viento del noroeste de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con viento del norte y noroeste de 20 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.