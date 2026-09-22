El pronóstico para el miércoles 23 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 23 de septiembre de 2026, jornada tomada como referencia para el pronóstico de mañana en Uruguay, las temperaturas se ubicarán entre una mínima nacional de 0°C y una máxima de 19°C, con frío marcado al comienzo del día y nubosidad variable en buena parte del país.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo algo nuboso, por momentos nuboso, con neblinas, bancos de niebla y heladas agrometeorológicas; el viento soplará del sureste y este al noreste a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará entre algo nuboso y nuboso, con viento del noreste a 10-30 km/h, con una mínima de 3°C y una máxima de 19°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, presencia de nieblas y neblinas, además de heladas agrometeorológicas, con vientos del sureste al noreste y norte a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto y neblinas, mientras el viento rotará al noreste a 10-30 km/h, con una mínima de 2°C y una máxima de 17°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo de algo nuboso a nuboso, con nieblas, neblinas y heladas agrometeorológicas, acompañado por viento del sector norte a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cubierto y neblinas, y el viento seguirá del sector norte a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, con una mínima de 3°C y una máxima de 18°C.

En el centro-sur, el comienzo del día tendrá cielo algo nuboso a nuboso, neblinas, bancos de niebla y heladas, con viento del sector norte a 10-30 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. En la tarde y la noche predominará el cielo nuboso, con intervalos de cubierto, y el viento del sector norte alcanzará 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 0°C y una máxima de 17°C.

Cielo con nubes en una tarde de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas, neblinas y heladas, mientras el viento será variable a 0-15 km/h y luego del sector norte a 10-25 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto y neblinas, y el viento soplará del sector norte a 10-30 km/h, con una mínima de 0°C y una máxima de 16°C.

Para Punta del Este, el pronóstico indica una mañana con cielo algo nuboso y nuboso, con viento variable a 0-10 km/h que pasará al norte y noroeste a 10-30 km/h. En la tarde y la noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, y el viento del sector norte se ubicará en 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 15°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y heladas agrometeorológicas, y viento variable a 0-10 km/h que luego afirmará del norte y noroeste a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche predominará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, y el viento del sector norte alcanzará 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, con una mínima de 3°C y una máxima de 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.