El pronóstico para el martes 22 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, martes 22 de septiembre, Uruguay tendrá una jornada fría, con abundante nubosidad en buena parte del país y un rango térmico nacional que irá de una mínima de 6°C a una máxima de 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con presencia de neblinas y vientos del sur y suroeste de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, la nubosidad tenderá a disminuir, aunque podrán mantenerse las neblinas, con viento del suroeste al sureste de 10-30 km/h, y temperaturas de mínima de 7°C y máxima de 16°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, acompañada por vientos del suroeste de 10-30 km/h. En la tarde y la noche persistirá la cobertura nubosa, mientras el viento rotará del suroeste al sureste con intensidades de 10-30 km/h, y temperaturas de mínima de 6°C y máxima de 14°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo nuboso a cubierto, neblinas y vientos del suroeste de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche se notará una reducción de la nubosidad, con viento del suroeste de 10-30 km/h que pasará a variables de 0-20 km/h, y temperaturas de mínima de 7°C y máxima de 14°C.

En el centro-sur, el día iniciará con cielo nuboso y cubierto, probables chaparrones y vientos del suroeste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche la nubosidad irá en descenso, aunque podrán continuar los chaparrones, con viento del suroeste de 10-30 km/h a variables de 0-20 km/h, y temperaturas de mínima de 6°C y máxima de 13°C.

Cielo con nubes en una tarde de Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa y cubierta, ventosa, con probables chaparrones y vientos del suroeste de 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h que irán amainando. Para la tarde y la noche seguirá el cielo cubierto, con neblinas y chaparrones probables, mientras el viento pasará de suroeste de 10-30 km/h a variables de 0-20 km/h, y temperaturas de mínima de 6°C y máxima de 11°C.

En Punta del Este, el panorama de la mañana será nuboso y cubierto, con condiciones ventosas, chaparrones probables y vientos del suroeste de 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en disminución. En la tarde y la noche continuará la nubosidad, con probables chaparrones y viento del suroeste de 10-30 km/h que luego quedará variable de 0-20 km/h, y temperaturas de mínima de 9°C y máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con probables chaparrones y vientos del suroeste de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá la abundante nubosidad, con viento del suroeste de 10-30 km/h que pasará a variables de 0-20 km/h, y temperaturas de mínima de 6°C y máxima de 11°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.