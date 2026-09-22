De los 11° al calor primaveral: Inumet anticipa un brusco salto térmico de 12 grados en Montevideo

Uruguay atraviesa este martes el día más frío de la semana y se prepara para un aumento considerable de la temperatura hasta llegar a un nuevo fin de semana primaveral. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la temperatura máxima pasará de los 11°C previstos para este martes a los 23° pronosticados para el jueves en Montevideo, es decir, un aumento de 12 grados en tan solo dos días.

Inumet marca en su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana 6° y 11° para este martes, con cielo entre nuboso y cubierto. Para el miércoles también menciona bastante nubosidad, con una mínima de 4° y probables heladas agrometeorológicas en la mañana; sin embargo, a la tarde se prevén 17°.

Hacia el jueves Inumet anuncia en Montevideo 9° de mínima y 23° de máxima, para el viernes 12° y 22°, para el sábado 13° y 22° y para el domingo 11° y 20°. Precisamente para el domingo el organismo indica probabilidad media de precipitaciones.

En el norte del país, la zona que suele ser más cálida, Inumet marca 27° el viernes y 29° el sábado. En esa zona la probabilidad de lluvias ya es alta desde el sábado y se mantiene así durante el domingo.

El pronóstico del tiempo del meteorólogo Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain, consultado por El País, señaló que este martes "sin duda va a ser el día más frío" y que el viernes "sin duda va a ser el día más cálido" de la semana.

Para este martes Bidegain pronostica 12° o 13° de máxima en la capital, mientras que para el miércoles anuncia 17° o 18°, no obstante la mínima del miércoles será muy baja, con 5° o 6° en Montevideo y menos en el interior, por ejemplo 2° o 3° en Durazno y Florida y "alguna helada".

El viernes, que será según Bidegain el día con temperaturas más altas, en Montevideo pueden llegar a 26° o 27° y las mínimas serán de 15° o 16°. "Luego vamos a tener un ligero cambio de vientos y un descenso relativo para el fin de semana con 21° o 22° de máxima tanto sábado como domingo" pero con "mínimas altas de 15° o 16°".

De todas formas a última hora del domingo comenzaría un proceso de inestabilidad con lluvias: "La siguiente semana hay bastante lluvia, cambia radicalmente el panorama meteorológico".