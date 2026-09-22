De los 11° al calor primaveral: Inumet anticipa un brusco salto térmico de 12 grados en Montevideo
La capital dejará atrás el registro más bajo del ciclo semanal para rozar valores veraniegos antes del fin de semana. Sin embargo, los reportes oficiales marcan probables precipitaciones para el domingo.
Uruguay atraviesa este martes el día más frío de la semana y se prepara para un aumento considerable de la temperatura hasta llegar a un nuevo fin de semana primaveral. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la temperatura máxima pasará de los 11°C previstos para este martes a los 23° pronosticados para el jueves en Montevideo, es decir, un aumento de 12 grados en tan solo dos días.
Inumet marca en su pronóstico del tiempo para Montevideo y el área metropolitana 6° y 11° para este martes, con cielo entre nuboso y cubierto. Para el miércoles también menciona bastante nubosidad, con una mínima de 4° y probables heladas agrometeorológicas en la mañana; sin embargo, a la tarde se prevén 17°.
Hacia el jueves Inumet anuncia en Montevideo 9° de mínima y 23° de máxima, para el viernes 12° y 22°, para el sábado 13° y 22° y para el domingo 11° y 20°. Precisamente para el domingo el organismo indica probabilidad media de precipitaciones.
En el norte del país, la zona que suele ser más cálida, Inumet marca 27° el viernes y 29° el sábado. En esa zona la probabilidad de lluvias ya es alta desde el sábado y se mantiene así durante el domingo.
El pronóstico del tiempo del meteorólogo Mario Bidegain
El meteorólogo Mario Bidegain, consultado por El País, señaló que este martes "sin duda va a ser el día más frío" y que el viernes "sin duda va a ser el día más cálido" de la semana.
Para este martes Bidegain pronostica 12° o 13° de máxima en la capital, mientras que para el miércoles anuncia 17° o 18°, no obstante la mínima del miércoles será muy baja, con 5° o 6° en Montevideo y menos en el interior, por ejemplo 2° o 3° en Durazno y Florida y "alguna helada".
El viernes, que será según Bidegain el día con temperaturas más altas, en Montevideo pueden llegar a 26° o 27° y las mínimas serán de 15° o 16°. "Luego vamos a tener un ligero cambio de vientos y un descenso relativo para el fin de semana con 21° o 22° de máxima tanto sábado como domingo" pero con "mínimas altas de 15° o 16°".
De todas formas a última hora del domingo comenzaría un proceso de inestabilidad con lluvias: "La siguiente semana hay bastante lluvia, cambia radicalmente el panorama meteorológico".
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