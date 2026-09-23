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Se vienen cuatro días seguidos con más de 20°: Inumet anuncia abrupto ascenso de temperatura

Tras un martes con una máxima inferior a 11°, se espera que los termómetros ya marquen 17° este miércoles y 23° a partir del jueves. También se pronostican lluvias para la próxima semana.

El País
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23/09/2026, 08:32
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Mapa de temperaturas previstas para la tarde del jueves 24 de setiembre de 2026 en Uruguay, según Ventusky.
Mapa de temperaturas previstas para la tarde del jueves 24 de setiembre de 2026 en Uruguay, según Ventusky.
Foto: Ventusky

Uruguay tuvo este miércoles de mañana temperaturas muy bajas: hubo incluso registros bajo cero en varias zonas del este del país, con un valor de -2,4°C en las inmediaciones de Minas. La estación meteorológica del Prado de Montevideo marcó 4°. Sin embargo, está previsto que en la tarde cambie el panorama: el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica una máxima de 17° en la capital, luego de que el martes la máxima fuera de 10,8°.

No obstante, la temperatura seguirá repuntando y de jueves a domingo se esperan cuatro días con más de 20° en Montevideo, aunque estará mayormente nublado. Según Inumet, el jueves habrá 9° de mínima y 23° de máxima; el viernes entre 12° y 23°, aunque con una baja probabilidad de precipitaciones; el sábado entre 13° y 23° y el domingo entre 11° y 22°. Precisamente el domingo hay probabilidad media de lluvias, que sube a alta para lunes y martes.

Durante lunes y martes las temperaturas seguirán relativamente altas, con 15° de mínima y 20° y 19° de máxima respectivamente.

En el norte del país se esperan registros de 28°, 29° y 27° durante viernes, sábado y domingo, dando lugar a un fin de semana casi veraniego.

Atardecer en la rambla de Montevideo
Pescadores con cañas al atardecer en la rambla Sur de la ciudad de Montevideo, puesta del sol sobre el Río de la Plata.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El pronóstico para el miércoles 23 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El pronóstico del tiempo del meteorólogo Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain, consultado por El País, ya había señalado que este martes iba a ser "el día más frío" de la semana y que el viernes "sin duda va a ser el día más cálido".

Para este miércoles Bidegain anuncia 17° o 18° de máxima y seguirá subiendo hasta alcanzar el viernes 26° o 27°. Las mínimas también irán en ascenso hasta ubicarse en 15° o 16°. "Luego vamos a tener un ligero cambio de vientos y un descenso relativo para el fin de semana con 21° o 22° de máxima tanto sábado como domingo" pero con "mínimas altas de 15° o 16°".

De todas formas a última hora del domingo comenzaría un proceso de inestabilidad con lluvias: "La siguiente semana hay bastante lluvia, cambia radicalmente el panorama meteorológico".

De los 11° al calor primaveral: Inumet anticipa un brusco salto térmico de 12 grados en Montevideo

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