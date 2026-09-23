Se vienen cuatro días seguidos con más de 20°: Inumet anuncia abrupto ascenso de temperatura

Uruguay tuvo este miércoles de mañana temperaturas muy bajas: hubo incluso registros bajo cero en varias zonas del este del país, con un valor de -2,4°C en las inmediaciones de Minas. La estación meteorológica del Prado de Montevideo marcó 4°. Sin embargo, está previsto que en la tarde cambie el panorama: el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica una máxima de 17° en la capital, luego de que el martes la máxima fuera de 10,8°.

No obstante, la temperatura seguirá repuntando y de jueves a domingo se esperan cuatro días con más de 20° en Montevideo, aunque estará mayormente nublado. Según Inumet, el jueves habrá 9° de mínima y 23° de máxima; el viernes entre 12° y 23°, aunque con una baja probabilidad de precipitaciones; el sábado entre 13° y 23° y el domingo entre 11° y 22°. Precisamente el domingo hay probabilidad media de lluvias, que sube a alta para lunes y martes.

Durante lunes y martes las temperaturas seguirán relativamente altas, con 15° de mínima y 20° y 19° de máxima respectivamente.

En el norte del país se esperan registros de 28°, 29° y 27° durante viernes, sábado y domingo, dando lugar a un fin de semana casi veraniego.

Pescadores con cañas al atardecer en la rambla Sur de la ciudad de Montevideo, puesta del sol sobre el Río de la Plata. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El pronóstico del tiempo del meteorólogo Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain, consultado por El País, ya había señalado que este martes iba a ser "el día más frío" de la semana y que el viernes "sin duda va a ser el día más cálido".

Para este miércoles Bidegain anuncia 17° o 18° de máxima y seguirá subiendo hasta alcanzar el viernes 26° o 27°. Las mínimas también irán en ascenso hasta ubicarse en 15° o 16°. "Luego vamos a tener un ligero cambio de vientos y un descenso relativo para el fin de semana con 21° o 22° de máxima tanto sábado como domingo" pero con "mínimas altas de 15° o 16°".

De todas formas a última hora del domingo comenzaría un proceso de inestabilidad con lluvias: "La siguiente semana hay bastante lluvia, cambia radicalmente el panorama meteorológico".